El PSOE andaluz responde a González y Guerra: quien debe explicarse ahora es Feijóo

Sordina. Es el momento de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. La dirección del PSOE de Andalucía y su secretario general, Juan Espadas, intentan esquivar las duras declaraciones que algunos ex dirigentes socialistas, como Felipe González, Alfonso Guerra y José Rodríguez de la Borbolla, están realizando contra las alianzas de Pedro Sánchez y contra la amnistía que ha solicitado Carles Puigdemont. En declaraciones a este diario, Espadas ha contestado: "Le diría a estos veteranos, de quienes entiendo su legitimidad, que cada cosa tiene su tiempo, y es Feijóo quien debe responder qué modelo territorial tiene para encajar Cataluña en España y qué tipo de acuerdos propone con Vox".

Las declaraciones de González y Guerra no van a causar ningún movimiento dentro del PSOE de Andalucía, donde la dirección regional y todas las provinciales respaldan a Pedro Sánchez y las negociaciones que buscan asegurar una mayoría para cuando llegue su investidura. "El tiempo es el de Feijóo, que diga qué pretende con el encaje de Cataluña, porque todos los días dice cosas distintas", sostuvo Espadas, quien comparte con el resto del partido que al líder del PP "este mes se le va a hacer eterno".

Otras personas de la dirección socialistas se han expresado en los mismos términos, respetan a Felipe González -lo de Guerra es distinto, porque hace tiempo que se distanció de modo público de Pedro Sánchez-, pero confían en que Sánchez pueda alcanzar un acuerdo con los independentistas para seguir siendo presidente del Gobierno. Lejos del enfado o la indignación, el PSOE andaluz aún está celebrando los resultados electorales del 23 de julio, cuando Sánchez logró que Feijóo y Vox no sumasen una mayoría necesaria para la investidura.

Hay que recordar que ya en el mes de junio, antes de la campaña electoral, un nutrido grupo de veteranos del PSOE andaluz, muchos de ellos ex dirigentes, incluidos los ex presidentes Rafael Escuredo y Manuel Chaves, firmaron una carta de apoyo a Pedro Sánchez. Entre las escasas ausencias destacaban las de Rodríguez de la Borbolla y Felipe González. A Guerra no se lo pidieron, porque buena parte del manifiesto era una respuesta al ex vicepresidente.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, intenta que las opiniones de los ex presidentes socialistas abran alguna grieta en el PSOE. "Creo -ha dicho el presidente en Algeciras- que estamos todavía a tiempo y pido al PSOE que reflexione como están pidiendo, muchas voces del partido, que dicen que antes de dar un paso en falso, antes de seguir en esa huida hacia adelante, en una concesión sin sentido y que va a generar evidentemente graves problemas para España, pues de la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles".

Guerra ya estaba muy distanciado de Sánchez, participaba en el grupo crítico del Colectivo Fernando de los Ríos

Juan Espadas ha adelantado que hablará con Juanma Moreno este viernes sobre la posición de Andalucía en el modelo territorial. En lo que ambos coinciden es que Andalucía es una comunidad histórica, porque así está recogido en el Estatuto, y que no debe quedar atrás en ninguna posible reforma del modelo. Pero desde ese consenso, difieren en todo lo demás. Espadas ha manifestado que desconoce qué piensa Alberto Núñez Feijóo sobre Cataluña, ya que el líder popular se refirió este miércoles a que Cataluña debe tener un nuevo "encaje" en el Estado.

Juanma Moreno recibe este viernes en San Telmo a todos los portavoces de la oposición, incluido Juan Espadas, con motivo del arranque del curso político. Se entrevistará con cada uno por separado a lo largo de toda la semana, como ya ha hecho en otras ocasiones.

La lección de 2016

La lección de 2016 cuenta bastante en esta ocasión porque lo que intenta el PP es una repetición. El 1 de octubre de ese año el comité federal del partido defenestró a Pedro Sánchez como secretario general para que el grupo parlamentario se abstuviese en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. El resultado fue que, en efecto, que Rajoy salió elegido presidente, pero Sánchez volvió a presentarse a unas elecciones primarias con el relato de su cese y las ganó. Después se convirtió en presidente del Gobierno mediante la moción de censura a Rajoy, ganó unas elecciones generales y en éstas de 2023 ha evitado que PP y Vox alcancen la mayoría absoluta.

La lección de 2016 pesa: se destituyó a un secretario general, Pedro Sánchez, para votar a Rajoy, y Sánchez volvió y ganó

Más allá de las críticas de González, Guerra y Borbolla, el PP no va a lograr hacer mella, aunque exista la preocupación general por la amnistía que han solicitado los independentistas catalanes.

Felipe González y Alfonso Guerra han mantenido que esa posible amnistía no sería constitucional, y han ido más allá al criticar las alianzas en las que el actual presidente basa su mayoría. El ex ministro Ramón Jáuregui también se ha manifestado este jueves en contra de la amnistía en una entrevista en RNE.

El malestar de algunos ex dirigentes socialistas con Pedro Sánchez viene de lejos. Antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, Nicolás Redondo Terreros lideró un grupo, denominado Colectivo Fernando de los Ríos, que se reunió en varias ocasiones contra lo que entendían como una deriva izquierdista de Pedro Sánchez. A unos de esos encuentros, que tuvieron lugar en Madrid el 25 de marzo y el 1 de junio, asistió Felipe González. Alfonso Guerra, Rodríguez de la Borbolla y Joaquín Leguina participaron en esos encuentros que reunieron a un centenar de ex dirigentes del PSOE.

Felipe González y Alfonso Guerra volverán a coincidir el próximo 20 de septiembre, cuando el primero presente un libro de memorias del segundo. Será una semana antes de que Feijóo se presente ante el Congreso para la sesión de investidura.