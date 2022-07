Un Parlamento renovado estrena la legislatura de la mayoría absoluta y el “diálogo”

Tras unas semanas de calentamiento, comienza una nueva etapa en la vida política andaluza. El Parlamento de Andalucía ha estrenado este jueves el nuevo ciclo de la mayoría absoluta del PP (“suficiente” en terminología popular) en una sesión de constitución sin sobresaltos, repleta de caras nuevas y de promesas de diálogo. Tras alcanzar un acuerdo con Vox a última hora de ayer para la composición de la Mesa del Parlamento, las disensiones han quedado fuera de la Cámara y el órgano de gobierno se ha constituido sin problema. Como presidente, por primera, vez un diputado del PP, el hasta ahora consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha hecho honor a su fama campechana iniciando su discurso con un “voy a decir unas palabritas cortas que si no entramos en hipoglucemia”.

El gestor de la pandemia es desde esta mañana la segunda autoridad andaluza, una decisión que ha causado sorpresa; todas las quinielas lo mantenían en la Consejería de Salud. Y tras tomar posesión ha llamado a los diputados a garantizar que la XII legislatura que hoy se abre sea la “del diálogo y el acuerdo”, el mantra que desde la misma noche electoral vienen repitiendo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el resto de los populares en sus declaraciones públicas. Esta misma mañana, Moreno insistía en que su apuesta por una etapa en la que se puedan alcanzar iniciativas "con amplio respaldo", sin que parezca que tienen que ejercer su "mayoría suficiente".

No habrá rodillo, insisten, a pesar de que los 58 diputados que ostentan les garantizan una legislatura tranquila. Si la anterior fue la del cambio, esta es la de la consolidación del vuelco a la derecha (PP y Vox suman el 66% de la Cámara), con unos populares que alcanzan una mayoría absoluta inédita en Andalucía desde 2008 y que hasta no hace mucho se antojaba inalcanzable, de la mano de una imagen centrada que le ha permitido recabar votos a derecha e izquierda.

Esta nueva etapa se inicia con un acuerdo con Vox que no obstante ha tardado en llegar. Hasta última hora de ayer ambos partidos no cerraban el pacto definitivo sobre la configuración de la Mesa del Parlamento. Lo han logrado justo a tiempo para que la sesión de constitución del Parlamento fuera sobre ruedas. Con siete puestos con voz y voto, el PP queda con cuatro, garantizándose la mayoría, y cede a Vox una vicepresidencia, mientras que el PSOE mantiene los dos representantes que le correspondían por resultados. Por Andalucía se queda con una vocalía con voz pero sin voto y Adelante Andalucía fuera al no haber podido constituir grupo parlamentario. De hecho, no ha presentado a ningún candidato a la Mesa a pesar de haber anunciado previamente que recurriría.

Tanto PP como Vox niegan que la cesión del puesto suponga contraprestación, aunque el presidente popular, Juanma Moreno, espera que esa generosidad “se vea correspondida”. El PP tendrá que aprobar algunas cuestiones por mayoría cualificada y ahí los votos de Vox serían claves. Y la portavoz de Vox, Macarena Olona, asegura que van a mantener una "mano tendida" con "una oposición leal, que no rendida" , mientras niego ningún “mercadeo indigno” con el puesto. El resultado se verá pronto: hay que negociar los representantes en órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración de la RTVA o el Consejo Audiovisual. El PSOE no ha dejado pasar la oportunidad de señalar el pacto; su secretario general y presidente del grupo parlamentario, Juan Espadas, ha asegurado que va a estar "muy atento a ver qué hace" dicho representante en "los actos institucionales del día 28 de febrero" o "el día del homenaje al padre de la patria andaluza, Blas Infante, en el que, como todos sabemos, (Vox) no participa en los años en los que ha tenido representación parlamentaria".

La vicepresidenta primera de la Mesa será la gaditana Ana Mestre, a la que acompañarán la socialista Irene García y por Vox, Mercedes Rodríguez. Respetando la paridad obligada, tres hombres ocuparán los puestos de secretarios: los populares Manuel Andrés González y José Ramón Carmona y el socialista Noel López. Alejandra Durán será la vocal de Por Andalucía. Una Mesa casi completamente renovada (repite solo González) para decidir sobre las iniciativas que se tramitan.

Tras la votación y constitución de la Mesa, con la particularidad de que el presidente de la mesa de edad, Jesús Aguirre, se ha nombrado a sí mismo presidente del Parlamento, los diputados han jurado o prometido sus cargos con las habituales singularidades: desde el “por España” que añadían al final del juramento los parlamentarios de Vox hasta las promesas de justicia social o el acatamiento de la Constitución por imperativo legal de diputadas de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

A los 109 diputados ha pedido el presidente que “tengan capacidad de llegar a acuerdos. Siempre debemos ofrecer soluciones a los problemas reales de los andaluces, ser siempre parte de la solución y no el problema”. “Estoy convencido que seremos capaces de estar a la altura”, ha asegurado, cerrando la sesión con un recuerdo al exministro de UCD Manuel Clavero como “ejemplo en el que reflejarnos” para ello, porque, tomando prestadas palabras de Juanma Moreno, “fue y será para siempre un símbolo de la dignidad del pueblo andaluz, nos enseñó a sentirnos andaluces como la mejor manera de sentirnos plenamente españoles”.