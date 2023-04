Pedro Sánchez exige a la Junta que retire la ley de regadíos de Doñana y Feijóo pide que no lo use como "disparadero electoral"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Junta de Andalucía este martes en el Senado "la retirada inmediata" de su plan para regularizar nuevas hectáreas de regadío en el Parque Nacional de Doñana y que ha considerado un "atropello" contra dicho espacio. "No hay excusas", ha asegurado el líder socialista.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta para informar sobre los planes implementados en el contexto económico y social de la guerra de Ucrania, Sánchez ha hablado de la salud del planeta como uno de los pilares del Ejecutivo de cara a mejorar la situación de los ciudadanos del país.

Para el jefe del Ejecutivo, España se enfrenta ahora a "dos derechas". Una, representada por Vox, que "hace oídos sordos a las evidencias científicas" y niega este fenómeno calificándolo de "negocio" o "religión" climática; y la otra, la del PP, que asegura que "reducir emisiones es importante" pero que "en el actual contexto energético lo que toca es reabrir plantas de carbón y apostar por el fracking".

Esta última derecha, según ha señalado Sánchez, "está fomentando los regadíos ilegales" y "secando los acuíferos" del Parque Nacional "a pesar de la fuerte sequía que los está secando".

Es en este contexto, y tras recordar al líder de los populares presente en la comparecencia, Alberto Núñez Feijóo, la posición de Bruselas sobre este tema, ha exigido "la retirada inmediata" del "atropello" que, a su juicio, se está realizando en Doñana. "Creo que deben reconocer el error y rectificar esta ilegalidad. Salgan del enroque de soberbia y arrogancia. Su mayoría absoluta no les legitima para saltarse la ley y acabar con un patrimonio como es Doñana", ha apuntado.

Un "disparadero electoral"

Ante estas declaraciones, el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha pedido a Sánchez que no use este tema de Doñana "como un disparadero electoral". "No lo he dicho yo, lo acaba de decir el señor Alfonso Guerra hace unos minutos", ha explicado el senador, cuyas palabras han sido celebradas por su grupo parlamentario.

En este contexto, Feijóo ha explicado al presidente del Gobierno que, "para insultar" no cuente con él, pero sí para "trabajar y buscar soluciones". De hecho, ha calificado de "urgente" poner en marcha una política de agua "a medio y largo plazo" y ha señalado que el PP tiene una propuesta para ello en la que trabaja desde "hace tiempo".

El líder del PP ha asegurado, así, que el garantizar el derecho al agua de los españoles "será una prioridad" del Gobierno popular", además de la creación de "una red estratégica del agua". También ha abogado por "una autoridad nacional del agua"; por "escuchar" a todos los presidentes autonómicos para "intentar concretar un pacto nacional del agua" y poner "todos los recursos que hacen falta para compensar el déficit inversor". "Porque usted de cada tres euros ha ejecutado uno", ha declarado.

La legalidad europea

"Me ha hablado de un pacto por el agua, empiecen por cumplir con la legalidad europea en el Parque de Doñana" ha respondido el jefe del Ejecutivo, quien ha señalado que "no hay mayoría absoluta suficiente" para "atentar con un patrimonio que es de todos".

El líder del PSOE ha explicado que el Plan Hidrológico del Guadalquivir se realizó por un proceso de participación con instituciones, organizaciones ecológicos o científicos y sin que la Junta realizada alegaciones vinculadas a la legalidad de los regantes en Doñana. Y, en este sentido, ha criticado que ahora, con "la mayoría absoluta con Vox" en el Parlamento autonómico "rompa el acuerdo" e "imponga unilateralmente" esta medida "a todas luces ilegal".

Feijóo, por su parte, ha culpado al Gobierno y al propio Sánchez de ser "los únicos que no están cumpliendo la sentencia de Europa" ya que las acusaciones a la Junta sobre este tema son de 2014, cuando estaban al frente de la autonomía los socialistas andaluces; y la carta de emplazamiento que se cumplan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE es de julio de 2022, es decir, "dirigida a su Gobierno". Sánchez ha desmentido estas palabras apuntando que esa carta hace referencia a un plan nacional correspondiente a 2015, cuando gobernaba el popular Mariano Rajoy.

El presidente del PP ha recordado el lema usado por Sánchez de 'Doñana no se toca' para señalar que el Parque Nacional "no se tocó en los 40 años" que gobernó el PSOE en la comunidad y que en los cinco años de Ejecutivo de coalición "lo único que se ha tocado es su palacio de vacaciones". Del mismo modo, ha indicado que, en la anterior legislatura, el PSOE de Andalucía "no votó en contra" de una iniciativa similar.