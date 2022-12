¿Podría desaparecer la Atención Primaria?

"En unos años la medicina de Atención Primaria habrá desaparecido". Es la denuncia que hace desde el Sindicato Médico de Sevilla, su presidente, Rafael Ojeda, a tenor de los datos recabados por el doctor Vicente Matas, del Sindicato Médico de Granada, en un exhaustivo trabajo sobre el futuro de las plantillas de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria.

Según el mismo, actualmente "faltan en torno a un 20% de médicos de familia" en Atención Primaria. Entre 2021 y 2026, se intuye que el número de profesionales "habrá disminuido un 30,8% en España y un 28,2% en Andalucía". "Un aumento del déficit que supone que en los próximos cuatro años las plantillas habrán quedado reducidas a la mitad", advierten los médicos andaluces. Esta situación, "hará imposible prestar asistencia médica en Atención Primaria", sentencia Ojeda.

El estudio del doctor Matas apunta que, de formarse el número previsto de médicos de familia entre 2026 y 2036, en esa década el déficit de estos especialistas podría paliarse. Sin embargo, "es imposible que la medicina de Atención Primaria sobreviva durante 15 años a una reducción de la plantilla de estas dimensiones".

Progresivo envejecimiento de las plantillas

En este sentido, los médicos alertan del progresivo envejecimiento de los médicos de Familia, de los que el 53% tiene más de 50 años y el 27%, más de 60. Sin embargo, como revela el Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035, de Patricia Barber Pérez y Beatriz González López-Valcárcel, estas cifras son similares en el conjunto la sanidad pública, donde el 46% de los médicos tiene más de 50 años y el 21,1% más de 60. La jubilación de una parte importante de la plantilla médica afectará al conjunto de la sanidad pública española en los próximos 15-20 años, aunque sucederá primero en Atención Primaria. Según este informe, la mayoría de las especialidades sufrirá en el futuro inmediato un relativo déficit de médicos, como muestra la siguiente tabla que tomamos de él.

Con estos datos, desde el Sindicato Médico concluyen que el déficit de especialistas "será especialmente acusado en los próximos 10 años", dado que el incremento de graduados en Medicina y de plazas MIR que ya ha comenzado no se traducirá en un aumento de especialistas hasta transcurrido ese periodo de tiempo.

"En estas circunstancias, de persistir la grave situación de precariedad que padece la medicina de familia en Atención Primaria, un porcentaje significativo de las plazas de esta especialidad quedará sin cubrir, dado que el médico recién graduado optará por especialidades con mejores condiciones laborales. De ser así, la reducción prevista en las plantillas de medicina de familia de Atención Primaria para los próximos cinco años podría ser muy superior al 50%. A ello podrían contribuir factores como el crecimiento de la medicina privada o la salida de médicos al extranjero", apostilla Ojeda.

Pediatría no escapa a esta tendencia

"El caso de la pediatría muestra la verosimilitud de nuestra hipótesis", manifiesta el presidente del Sindicato Médico de Sevilla. Según el informe del doctor Matas, en España, el 53% de los pediatras de Atención Primaria tiene más de 50 años y el 23% más de 60. "En Andalucía es aún peor: el 61% es mayor de 50 años y el 27% mayor de 60", asegura Ojeda. "Sin embargo, las cifras cambian radicalmente en la pediatría hospitalaria, donde solo el 28% de los pediatras españoles tienen más de 50 años y el 11% más de 60. En los hospitales de Andalucía las cifras son similares, con un 29% mayor de 50 y un 11% mayor de 60. Es evidente que los pediatras jóvenes optan masivamente por el ejercicio hospitalario de su especialidad. De hecho, el grave déficit de pediatras que padece la Atención Primaria no existe en los hospitales públicos ni en la medicina privada, aunque la situación en estos ámbitos diste de ser ideal", añade.

Para los médicos andaluces, la gestión de la sanidad pública española "se ha basado durante años en la existencia de una plétora de médicos en paro", lo que "forzaba a aceptar cualquier tipo de contrato y de entorno laboral por precario que fuese". "Ausencia de incentivos, altas tasas de temporalidad y bajos salarios eran rasgos destacados de este modelo. El médico debía estar satisfecho por el mero hecho de tener trabajo. Muchos gestores siguen pensando así y el sistema es incapaz de atraer y fidelizar a los médicos, porque se basa en la coacción y el menosprecio. De hecho, en ámbitos como la Atención Primaria las condiciones laborales no dejan de empeorar, una tendencia suicida en las circunstancias actuales", argumenta, haciendo alusión a que "el mantra recurrente de que no existen médicos de familia no es más que una excusa de nuestros políticos para ocultar su responsabilidad en el colapso de la Atención Primaria".

"El déficit de especialistas no tendría que ser mayor en Atención Primaria que en Hospitalaria. Si lo es, se debe a que la infrafinanciación creciente de esta área de la sanidad, unida a un aumento constante de la oferta sanitaria a la población, ha provocado una insoportable sobrecarga laboral y un grave deterioro de las condiciones de trabajo de los médicos. Ni una sola de las medidas adoptadas en los últimos años ha ido destinada a paliar la escasez de médicos. Si no cambia esta tendencia, la medicina de Atención Primaria desaparecerá antes de una década", sentencia contundente el presidente del Sindicato Médico de Sevilla. "Nuestros gestores permanecen impasibles ante el desastre que se avecina, un desastre que los médicos no podemos detener solos. Al menos a nosotros nadie podrá reprocharnos que no hemos avisado", concluye.