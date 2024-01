Protesta sindical ante el hospital de Valme por la "falta de recursos humanos y materiales"

Profesionales del Hospital Virgen de Valme de Sevilla y delegados sindicales se ha concentrado este lunes en dicho centro, convocados por el Sindicato de Enfermería, Satse, para denunciar "la falta de recursos tanto humanos como materiales" que sufre el centro hospitalario y las dificultades que conlleva para la adecuada atención sanitaria a los usuarios.

En este sentido, Satse señala que lleva meses alertando mediante escritos y movilizaciones de las "pésimas condiciones laborales" por la falta de personal y de recursos que sufre el Hospital de Valme, presentando incluso propuestas de mejora a la Dirección del centro sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas al respecto.

Por este motivo, esta mañana el Sindicato de Enfermería ha vuelto a concentrarse en el centro hospitalario para denunciar la "falta de personal de enfermería" que no se adecua a las ratio enfermera/paciente recomendada, la nula cobertura de las vacaciones o permisos reglamentarios y por las condiciones laborales "inaceptables" que sufre el personal de este centro hospitalario, entre otras cuestiones.

Para la organización sindical, "la pésima gestión de la gerencia y cargos, la falta tanto de recursos humanos como materiales para la adecuada atención sanitaria a los usuarios y, en general, la falta continua de planificación, incluso en periodos de alta frecuentación como el actual, está provocando que los profesionales estén agotados y los usuarios no están atendidos como se merecen".

Como ejemplos, Satse señala que se mantienen las unidades "con los servicios mínimos y no se refuerzan ni en épocas de alta frecuentación hasta última hora, se deniegan los días de asuntos propios o vacaciones del personal por sistema y no se responde hasta el día antes e incluso hay servicios que se han abierto de nueva creación y no se han dotado de personal propio y por lo tanto sobrecarga al profesional enfermero".

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería ha vuelto a solicitar a la Dirección del Hospital de Valme como demandas prioritarias un incremento de las plantillas, en especial de enfermería hasta alcanzar la ratio enfermera/paciente adecuada, la dotación de personal para las unidades de nueva apertura y afrontar, de una vez por todas, la necesaria mejora del servicio de urgencias, incluyendo su ampliación.

En caso contrario, el sindicato advierte que se estaría incrementando el riesgo de que se presenten elementos adversos para los usuarios derivados de las dificultades del personal de enfermería para realizar su labor asistencial "en unas condiciones mínimas de calidad y seguridad", recayendo toda responsabilidad por las deficiencias que se pudieran presentar en la Dirección del este centro hospitalario por su "negligente gestión".