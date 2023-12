Salud cree que la renovación de los contratos Covid "garantiza una atención de calidad"

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado que con la renovación de los más de 7.000 contratos de personal sanitario que fueron contratados durante la pandemia y que ayer adelantó este periódico, "damos un paso más en la construcción de un sistema público de salud sólido y resiliente". por su parte, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha calificado la ampliación como "imprescindible" pero ha advertido de que es necesario ofrecer mejores condiciones laborales para evitar la fuga de profesionales a otras comunidades autónomas y no detraer "recursos del presupuesto público a la sanidad privada" para intentar "arreglar las listas de espera".

La responsable de la Consejería de Salud del Ejecutivo autonómico, ha añadido que "seguimos fortaleciendo nuestros recursos asistenciales para garantizar una atención de calidad a los andaluces. El esfuerzo y la vocación de nuestros profesionales de la salud son fundamentales para responder a la actual demanda", ha señalado Catalina García.

Hay que recordar que los más de 7.000 trabajadores eventuales contratados como refuerzo durante la pandemia del Covid y que terminaban su vinculación el próximo día 31, continuarán durante 2024 ligados al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según adelantó este periódico, el SAS ha autorizado el inicio de la contratación de los profesionales de refuerzo, de todas las categorías, que tendrán un contrato de un periodo de un año. Esta contratación se hará en dos fases: un primer tramo hasta el 31 de enero de 2024 y un segundo desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 31 de diciembre del mismo año, con el objetivo de que los profesionales con mayor puntuación que actualmente tienen contrato hasta finales de enero puedan recibir estas ofertas desde principios de febrero hasta el término del año. Ante esta situación y con estas medidas, la Junta ha apuntado que reafirma su compromiso con los profesionales de la salud y ofrece continuidad laboral en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Por su parte, Juan Espadas ha saludado que "por fin parece" que tanto la consejera de Salud, Catalina García, como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "reconocen que hay un colapso en las listas de espera y en el sistema sanitario público de Andalucía" aunque "siguen vetando" un debate monográfico al respecto en el Parlamento. "Desde el inicio de la legislatura le hemos brindado al señor Moreno la creación de grupos y mesas de trabajo para ver qué podemos aportar, pero aquí la mayoría absoluta ha servido para vetar a la oposición", ha lamentado el dirigente socialista, que ha recordado que su grupo lleva denunciando desde "hace más de un año que se está produciendo una transferencia de recursos a la sanidad privada sin procedimientos, ni justificación e incluso sin concurrencia pública" y la grave situación de las listas de espera. Espadas ha criticado que la Junta se ha centrado en "tapar la mala gestión" del SAS y ha defendido que se necesitan "más facultativos" y también "otro modo de gestionar la sanidad pública".

"No puede haber más recursos del presupuesto público a la sanidad privada para arreglar las listas de espera, lo que hace falta es una buena oferta de condiciones laborales y retributivas a los médicos, para que no se vayan a otras comunidades autónomas para tener contratos más estables". "¿Eso están dispuestos a hacerlo Moreno y la consejera, porque no lo han manifestado en el Parlamento, ni aparece así en los presupuestos?", se ha preguntado el líder del PSOE-A, que ha subrayado que no basta con renovar a los 7.000 eventuales "que ya están y que son imprescindibles", sino que debe haber una "oferta de verdad para que puedan volver las personas que ya se han marchado a mejores ofertas a otras comunidades".

Espadas ha recordado que el PSOE ha planteado enmiendas a los Presupuestos de 2024 para defender que "no es momento de seguir haciendo rebajas fiscales a los que más recursos económicos tienen y que luego nos falte dinero para la sanidad o que sigamos traspasando fondos a la privada cuando la gente no entiende por qué están cerrados los quirófanos por la tarde en la sanidad pública".