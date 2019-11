Socialistas andaluces censuran el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Varios destacados e históricos miembros del PSOE andaluz han firmado un manifiesto público que alerta del "momento grave" que vive España y del perjuicio que puede provocar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que "sólo represente a una mitad del país". Los firmante abogan por un acuerdo entre los partidos "centrales" que genere el "sosiego" que necesita España, fortalezca el espíritu de la Constitución de 1978 y excluya a populistas y nacionalistas. Tildan de "error político" el acuerdo exprés al que han llegado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias menos de dos días después de la celebración de las últimas elecciones generales.

Sin citar expresamente a las formaciones, el manifiesto defiende un acuerdo entre el PP, PSOE y Ciudadanos. Entre los socialistas firmante se encuentra el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla; el ex alcalde de Sevilla, Manuel del Valle y el ex presidente del Parlamento, el notario Antonio Ojeda. Los firmantes realizan una aseveración rotunda sobre el acuerdo entre Sánchez e Iglesias: "Sería un gravísimo error político y una irresponsabilidad que pondría en riesgo nuestras libertades y la convivencia ciudadana".

Entre otros firmantes figuran el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina; el exministro de Cultura, César Antonio Molina; ex alcaldes como el de La Coruña, Francisco Vázquez; el ex eurodiputado, Alejandro Cercas; el catedrático y ex diputado nacional, Ramón Vargas Machuca o José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, asesinado por ETA.

También firman Manuel Valls y miembros de UPyD como Francisco Sosa Wagner, Fernando Savater o Gorka Maneiro; hay intelectuales, profesores, catedráticos y escritores como Félix Ovejero, Andrés Trapiello, Joaquín Pérez Azaústre o Mikel Azurmendi; empresarios como José Luis Leal o Juan Claudio de Ramón; periodistas, abogados, profesores, diseñadores, concejales, ingenieros o el director de orquesta Enrique García Asensio.