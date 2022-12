Teresa Rodríguez dice adiós para no convertirse en la política que ya es

Teresa Rodríguez da un paso al lado. Dejará su escaño y no optará a otro cargo. Seguirá al frente de Adelante Andalucía, una formación que, ella misma reconoció, "se ha personalizado bastante" en una figura que continuará presente en la misma, aunque sea para culminar un proceso de transición hacia un nuevo liderazgo para el que, de momento, no hay plazos. Se marcha para cumplir lo que dijo que iba a hacer, aunque continuará en una primera línea en la que se siente especialmente cómoda y que dejará en manos de una formación que "continuará siendo autónoma", sin integrarse en ninguna otra, ni formar parte de una coalición con otras que descarta de plano.

El próximo 8 de enero, después de las vacaciones, volverá a donde dijo que iba a volver, a dar clases de Bachillerato y esta semana, la segunda jornada del debate presupuestario, será la última vez que se le escuche en el Parlamento de Andalucía. Su adiós de esta mañana suena casi a un hasta luego, para no comprometer un proceso que su formación debe abrir más pronto que tarde.

Seguiré siendo portavoz de Adelante Andalucía de cara a la transición que deja en manos de la entrar en la rutina, recuperar la pasión, lo que supone reforzar el liderazgo en la retaguardia" y evitar la tentación de "no volverse vanidosa, o entrar en una forma de vida cuyas decisiones políticas se adaptan conforme pasa el tiempo, sencillamente porque necesitan comer".

Rodríguez, aunque a veces no lo parezca, criticó los "ultraliderazgos que pueden parecer una fortaleza, pero el poder nos defenestra. No hace falta que ponga ejemplos concretos de campañas. A los lidercillos se les puede corromper, es muy difícil hacerlo con el colectivo". Ella misma quiso dejar claro que en este caso se refiere a "Pablo Iglesias con el que no me llevo bien", aunque ha aclarado también que "yo también soy una lidercilla". Por eso es necesario " buscarse la vida fuera de la política. Es necesario darles un mandato. Muchas veces los partidos se convierten en aparato, en un fin en sí mismo. No sé si esas personas recuerdan qué les movió a presentarse".

La única manera que Rodríguez ha encontrado, es poner fin el 28 de diciembre, a su etapa parlamentaria, con el convencimiento que "la limitación de mandatos es la única manera de ser una política confiable es cumplir nuestros compromisos; nos deben pedir coherencia, ya que muchas veces el cómo es incluso más trascendente que el qué, se produce una desnaturalización de la vida política, que caen en vicios y precisan vacunas. Las organizaciones políticas no son entes malvados, pero generan una serie de comportamientos que generan actitudes corruptas".