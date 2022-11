Teresa Rodríguez critica que las cuentas no responden a la "incertidumbre" y "no son sociales"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha expresado el rechazo de su grupo al proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno del PP-A, desde una "discrepancia en el diagnóstico" del que parte la Junta para su elaboración como "premisa clave" para justificar la enmienda a la totalidad que su formación ha presentado contra dichas cuentas, que, según ha criticado, no ofrecen una respuesta al actual contexto de elevada inflación e "incertidumbre", así como porque, en contra de lo que defiende el Ejecutivo de Juanma Moreno, "no son unos Presupuestos sociales".

Son ideas que Teresa Rodríguez ha trasladado durante su intervención en el debate de totalidad, que ha comenzado subrayando que Adelante Andalucía entiende que existen "tres problemas que deberían ser la pauta en la elaboración presupuestaria" que no se encuentran en las cuentas diseñadas por el Gobierno del PP-A. El primero de esos problemas, según ha abundado, es el de la inflación, que es previa incluso a la guerra de Ucrania, según ha advertido, porque ya antes del inicio de la invasión rusa de aquel país se daba un "problema de encarecimiento de materias primas".

Teresa Rodríguez ha señalado que Andalucía sufre "de manera particular" la inflación porque su economía es "altamente dependiente" de un sector como el turismo que genera inflación por sí mismo, según ha apuntado antes de incidir en que el proyecto de Presupuesto de 2023 no aporta "respuestas claras para salvaguardar a la ciudadanía de los efectos" de la subida de precios.

De igual modo, la portavoz de Adelante ha considerado que estas cuentas no responden bien a la "incertidumbre" actual, teniendo en cuenta que "puede haber una recesión a principios del año que viene", y que "en este escenario Andalucía no navega por las mejores aguas", con una renta per cápita inferior a la media tanto de la Unión Europea como del conjunto de España, según ha advertido.

Además, Teresa Rodríguez ha subrayado que en la última década se han sucedido "tres crisis", desde la "inmobiliaria" de 2008 a la actual derivada de la guerra en Ucrania pasando por la de la pandemia de Covid-19 que estalló en 2020, todo lo cual es "una lluvia sobre mojado que provoca que en Andalucía nos haya dolido más en términos de sufrimiento social".