UPA Jaén critica que el agua desembalsada por la CHG está "demasiado turbia" para el riego

UPA Jaén ha criticado este viernes que el agua desembalsada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no puede aprovecharse para el riego porque está "demasiado turbia, lo que no sólo impide su utilización, sino que incluso puede conllevar la rotura de las instalaciones".

El vicesecretario general de Organización, Elio Sánchez, lamenta que el organismo de cuenca "aproveche estos desembalses para limpiar los fondos de los embalses, de ahí que el agua salga con excesivo barro y demasiada turbia para su aprovechamiento".

"Llevamos días detectando que el Guadalquivir baja con un nivel de turbidez anormal, toda vez que las últimas lluvias hace más de una semana que se produjeron y no es lógico que el río baje con tanta suciedad. Ayer solicitamos a la Confederación que no tuviera en cuenta estos desembalses en la provincia de Jaén al no poder aprovechar esa agua para regar. Y ahora nos enteramos de que están aprovechando estos desembalses para limpiar los pantanos mediante las turbinas. Es decir, esa agua se contabiliza como desembalse, pero no es aprovechable en la provincia porque sale extremadamente sucia", insiste.

Así, ha reclamado a la CHG que "pare con esta práctica, que no tenga en cuenta esa agua de limpieza como desembalse y que se produzcan desembalses normales y acordes con agua limpia para que nuestros regantes, en este momento crítico en el ciclo vegetativo del olivar, puedan aportar riegos a sus campos, y no se eche agua al río que no se podrá usar con la necesidad que tenemos en la provincia", afirma Elio Sánchez.

"Una vez más comprobamos cómo los regantes de la provincia de Jaén somos de segunda categoría. En cambio, con el transcurrir del agua río abajo, se va limpiando, lo que favorece que otros olivareros de Córdoba y Sevilla sí puedan usarla para mantener sus cosechas. Es indignante y tremendamente nefasto para nuestros olivareros", concluye Elio Sánchez.