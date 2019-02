Vox y Adelante Andalucía rechazan mutuamente a sus candidatos a senador

Vox y Adelante Andalucía han intercambiado esta mañana el rechazo a sus candidatos para convertirse en senadores por designación autonómica. Esta tarde se eligen en el Pleno a los nueve representantes que el Parlamento de Andalucía envía a la Cámara Alta. Todos saldrán elegidos, pues el reparto está establecido por ley, pero, por primera vez, ha habido confrontación en el examen de idoneidad a los aspirantes.

Los candidatos a senadores que no tienen escaño en el Parlamento andaluz deben pasar, antes de su elección, un examen de idoneidad en la comisión de Nombramientos del legislativo regional. Según los servicios de la Cámara, nunca se había producido el rechazo en esta votación, pero Vox ha roto con esta costumbre -y después han hecho lo propio el PSOE y Adelante Andalucía- cuando se ha sometido a la prueba la candidata de la coalición de izquierdas, Esperanza Gómez.

Esperanza Gómez fue una destacada diputada de Podemos en la pasada legislatura. Ocupó la portavocía adjunta del grupo morado en el Parlamento. No repitió en las listas, pero esta profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla irá a la Cámara Alta. En la defensa de su currículum ha aludido a un documento de la Fundación Alfonso Perales sobre el modelo federal que defiende el PSOE.

Eso ha debido llamar la atención de Alejandro Hernández, representante de Vox en la mencionada comisión parlamentara, que le ha preguntado directamente a Gómez si piensa acudir al Senado "a defender la república federal". "En ese caso no podremos apoyarla", ha adelantado Hernández. Es lo que han hecho durante la votación de idoneidad, pero en el Pleno de esta tarde no existe esa posibilidad.

Lo que se hace en el Pleno de esta tarde es designar a los candidatos propuestos por cada partido si han pasado el examen de idoneidad. Sin embargo, los partidos pueden mostrar su disconformidad no votando al aspirante en cuestión. Sólo ha ocurrido una vez, cuando el PP decidió no apoyar a José Antonio Griñán en septiembre de 2013, tras dejar el Gobierno en manos de Susana Díaz, quien, por cierto, no estuvo en la votación.

Esa opción es por la que apostarán los 12 diputados de Vox cuando tengan que pronunciarse sobre la designación de Esperanza Gómez. Presumiblemente, Adelante Andalucía hará lo propio con Francisco José Alcaraz, aspirante de Vox a senador y ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha recibido el rechazo de la coalición de izquierdas y la abstención del PSOE.

En su examen de idoneidad, la portavoz de la confluencia, Maribel Mora, le ha preguntado si tiene sentido su elección como senador autonómico, ya que es miembro de un partido que apuesta por eliminar las autonomías. Alcaraz ha aludido a los partidos que, en el Congreso, quieren "destruir España" y se ha defendido explicando que Vox defiende la Constitución.

Alejandro Hernández, por su parte, ha defendido la elección de Alcaraz ensalzando su figura en un momento en que "delincuentes, criminales e incluso convictos copan las instituciones".