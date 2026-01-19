Accidente en Adamuz: activados los protocolos para informar cuanto antes a las familias de las víctimas

Tras el accidente de tren ocurrido en la noche de ayer domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), las autoridades han activado el protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en este sentido se ha activado igualmente el Centro de Integración de Datos (CID), que tiene como función reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones, previo a su remisión a la autoridad judicial competente. El objetivo es intentar facilitar información cuanto antes a las familias de las víctimas, tal y como recoge el Real Decreto 32/2009, de 16 de enero.

De igual modo, se ha activado el centro de asistencia a las víctimas, que se encuentra localizado en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, donde los familiares de las víctimas deben acudir para recabar cualquier información, aportar datos o consultar todo aquello que puedan necesitar.

16 forenses de la Junta

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ya activó en la madrugada de este lunes el Plan de Actuación Territorial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Córdoba, previsto ante grandes catástrofes como la ocurrida con el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz. Esto supone que los 16 médicos forenses, además de todo el equipo administrativo y el resto de personal, están ya desplegados y a disposición de la autoridad judicial y de los equipos de emergencia. Los efectivos de Sevilla y Granada también se pusieron en situación de alerta por si fuera necesario su activación.

Según recoge el Plan de Actuación Territorial del IMLCF de Córdoba, en caso de grandes catástrofes, entre las que está contemplada el accidente ferroviario, se activará al completo todo el equipo que ya está disponible. Esto implica un total de 32 efectivos: además de los forenses, hay cuatro psicólogos y dos trabajadores sociales, incluido el destacamento de Lucena.

El Plan establece el protocolo para el levantamiento de cadáveres, su identificación y la posterior realización de la autopsia, todo ello en coordinación con los equipos de emergencia y policiales. Además, recoge las funciones de cada uno de los efectivos tanto en las labores de actuación en la zona, levantamiento, traslado y recepción de cadáveres y autopsias.

Los cuerpos de los fallecidos están siendo trasladados a las instalaciones del IMLCF ubicadas en la Ciudad de la Justicia de Córdoba.