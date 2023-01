Cómo se debe actuar en caso de incendio en una vivienda

Andalucía es la región con más muertes por incendios en viviendas de todo el país. En 2021 fallecieron en España 152 personas en sus propias viviendas como consecuencia de un fuego, de las cuales 56 ocurrieron en Andalucía, el 27% del total nacional. Esta cifra colocan a la región muy por encima de las demás, sobre todo, si se comparan con comunidades de un número y densidad de población equiparables, según datos del último informe anual Víctimas de Incendios en España elaborado por Fundación Mapfre junto con la Asociación Profesional de Bomberos.

En menos de 24 horas se han producido dos aparatosos incendios en sendas viviendas de Andalucía que han provocado la muerte de tres jóvenes universitarios en Huelva y 15 heridos en Sevilla, cinco de ellos menores de edad. Ambos siniestros están siendo aún investigado, pero los primeros indicios apuntan a que el origen del fuego pudo estar en un brasero o estufa en los dos casos.

Qué hacer en caso de incendio

En el caso de que nos veamos involucrados en un incendio en una vivienda, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, llamar al 080 o 112, cerrar puertas y ventanas para no alimentar el fuego con aire, tapar todas las rendijas con toallas y ropa húmeda, no utilizar en ningún caso los ascensores, y no salir a los huecos de escalera, ya que el humo sale por estos huecos y no podrás respirar. Así lo indica Emergencias Sevilla en sus redes sociales.

Es recomendable aprender a identificar fugas de gas internas, que pueden generar una explosión. En caso de que se produzca es fácil reconocerlo por su olor. En esta situación, no se debe tocar ningún interruptor y es muy importante abrir la ventana para que se ventile el espacio y avisar a los bomberos.

También puede ser vital aprender a utilizar un extintor, instalar un detector de humos y enseñar a los niños dónde están las salidas de emergencia de su edificio. Además, si no hay peligro, se debe intentar apagar el fuego, y si no se puede, alertar a todos los ocupantes de la vivienda para realizar la evacuación de manera ágil y ordenada y cerrando la puerta al fuego para que no se extienda. Se debe salir en el menor tiempo posible, sin recoger nada y sin usar el ascensor.

En el caso de no poder salir de la vivienda se debe llamar al 112, cerrar todas las puertas, tapar con paños húmedos las rendijas, dejarse ver desde la ventana y esperar la llegada de los bomberos.

Recomendaciones para evitar incendios en las viviendas

Dos de cada tres muertos en los incendios de viviendas fallecen por inhalación de monóxido de carbono. Este gas también es conocido como el calor negro, ya que es generado por las chimeneas, estufas o braseros que, si no reciben el uso que deben, pueden producir una mala combustión que puede ser mortal.

Se debe evitar el uso de aparatos alternativos para calentar las casas o cocinar, especialmente si son de exterior como hornillos o barbacoas. Si se utilizan chimeneas, estufas o braseros que puede producir una mala combustión, es recomendable mantener las estancias ventiladas y nunca introducir estos elementos en el dormitorio.

Los calefactores eléctricos consumen mucha potencia y deben conectarse directamente a la toma de red de la pared en lugar de hacerlo conectado a una regleta. El riesgo de incendio por sobrecalentamiento y cortocircuito aumenta en las instalaciones antiguas sin los actuales sistemas de protección y en instalaciones defectuosas o manipuladas por personal no especializado. En cualquier caso, se deben utilizar regletas homologadas y evitar sobrecargarlas.

Además, todas las instalaciones eléctricas deben contar con elementos de protección. En este sentido, es recomendable que las instalaciones de las viviendas de más de 30 años sean revisadas por profesionales autorizados, especialmente en elementos como el empalme de los cables y los enchufes.

Tampoco se deben desatender velas, sartenes o planchas, y nunca dejar la chimenea encendida por la noche.