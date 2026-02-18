Adamuz cambia el luto por la sonrisa de la Medalla de Andalucía

La caseta municipal de Adamuz que se había convertido en el centro de atención a las familias afectadas por el grave accidente ferroviario de hace un mes se ha transformado este miércoles en una sala institucional en la que a lo largo de la mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a anunciar inversiones del Gobierno andaluz en Córdoba, la construcción de un nuevo centro de salud, así como inversiones en infraestructuras hidráulicas en la localidad. Eso además de la concesión de la Medalla de Andalucía a la localidad por la solidaridad de sus vecinos con las víctimas del accidente de la Alta Velocidad y sus familiares.

La jornada ha comenzado festiva en Adamuz a pesar del día nublado, frío y triste; el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y todos sus consejeros han desayunado en el Centro del Olivar de la localidad con el alcalde, Rafael Moreno; el párroco; Julio, el joven que primero atendió a las víctimas; Gonzalo Sánchez, el cuponero, así como los responsables de la policía municipal y los demás servicios de emergencia de la localidad, así como otros vecinos en representación del pueblo.

La localidad cordobesa está tratando de superar aquellos días tan difíciles y la Junta ha decidido que uno de los mejores caminos para ello son las inversiones públicas en una comarca que las demanda celebrando además la reunión semanal del Gobierno en donde los responsables públicos se han afanado hace apenas un mes en atender la emergencia. Para tratar de cerrar el círculo, Moreno entregará un ramo de flores a la patrona de la localidad, la Madre del Sol, en la ermita del pueblo.

Claro que todavía quedan muchas heridas abiertas como muestra la confesión de Gonzalo Sánchez, el cuponero que ha vendido el quad en el que trasladó a muchos heridos, demasiados recuerdos que no quería conservar. Y cualquier detalle rompe la tranquilidad en la que se ha instaurado el pueblo, como el retraso de la consejera de Igualdad, Loles López, quien ha llegado casi una hora tarde a la cita precisamente porque se había encontrado por el camino con un accidente de tráfico en la A-49, la autovía de Huelva desde donde se desplazaba.