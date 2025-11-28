La Aemet anuncia la llegada de una vaguada: el final de noviembre traerá lluvias a estas zonas de Andalucía

La recta final de noviembre llega con un repentino cambio de tiempo a Andalucía. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el domingo podría romperse el período de estabilidad atmosférica que ha caracterizado el transcurso de la semana. Será entonces cuando una vaguada "genere algunas precipitaciones en amplias zonas" de la comunidad.

Así lo ha comunicado el organismo a través de sus redes sociales; al tiempo que informa sobre la bajada térmica prevista para esa misma jornada. En concreto, disminuirán las temperaturas máximas en el interior de la mitad oriental andaluza. Hasta entonces, la situación permanecerá sin muchos cambios, con cielos poco nubosos o despejados y heladas débiles en áreas de las sierras orientales. Por ejemplo, en zonas de Granada, donde se alcanzan los -2ºC este viernes 28 de noviembre.

¿Qué tiempo hará este sábado 29 en Andalucía?

El sábado 29 será una jornada de transición, debido a la llegada de una masa húmeda desde el Atlántico y el paso de frentes que, en principio, permanecerán circunscritos al noroeste peninsular. No obstante, sus efectos se dejarán sentir en áreas del sur, especialmente, en Sierra Morena, donde podría llover al anochecer. Municipios de la provincia de Córdoba, como Espiel, Hornachuelos o Villanueva del Rey esperan precipitaciones con una probabilidad de entre el 20% y el 35% para entonces, a partir de las 18:00 horas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas continunarán siendo frías, aunque se espera que suban ligeramente respecto al viernes. Córdoba (2ºC), Granada (3ºC) y Sevilla (4ºC) serán las capitales donde los termómetros marcarán valores más bajos, mientras que en Cádiz, Málaga o Almería no bajarán de los 10ºC. Por su parte, las máximas oscilarán en torno a los 15ºC - 20ºC, según la zona; más cálidas conforme nos aproximemos a la costa.

Noviembre cierra con lluvias en la mitad oriental de Andalucía

El domingo 30 de noviembre, último día del mes, la inestabilidad vuelve a Andalucía de manera generalizada. Se esperan lluvias en amplias zonas, que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día. A partir del mediodía, la nubosidad irá descendiendo en el extremo occidental, dejando cielos poco nubosos "con intervalos del nubes altas", explica la Aemet. Asimismo, la cota de nieve se mantendrá entre los 1.800 y los 2.000 metros.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso, sobre todo en el valle del Guadalquivir; mientras que las máximas bajarán en el interior oriental y las sierras. Por ejemplo, en Trevélez (Granada) se alcanzarán mínimas de -1ºC, una realidad que irá en aumento hasta alcanzar los -4ºC el próximo miércoles 3 de diciembre. También se esperan "heladas débiles" hacia el final del día y precipitaciones en puntos como Córdona (95%), Granada (95%), Guadix (100%), Vélez-Rubio (100%) o Jaén (100%); más intensas en el extremo este de Andalucía. En muchos casos, además, podrían venir acompañadas de tormentas.

Mientras tanto, en Sevilla capital, las probabilidades de lluvia son del 100% hasta el mediodía, momento a partir del cual disminuye el porcentaje (20%); mientras que en localidades orientales serán más persistentes a lo largo de la jornada. Tal es el caso de Écija (95%) o Estepa (95%).