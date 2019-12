El ex alcalde de Montellano niega que tuviera responsabilidades en la Faffe, donde trabajó como técnico

La cuarta sesión de la comisión de investigación sobre la Faffe en el Parlamento ha empezado con el ex alcalde de Montellano Francisco Aguilera acogiéndose a su derecho a no declarar. El ex regidor socialista empezó a trabajar en noviembre de 2003 en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, pero ha recordado que no tuvo puestos de responsabilidad antes de explicar que ha presentado un justificante médico para intentar eludir la comparecencia, sin éxito.

Aguilera, que trabajó como técnico en la Faffe, ha explicado que sufrió un ictus cerebral y que, bajo una situación de estrés, podría volver a pasar por un accidente cerebrovascular. El ex primer edil de Montellano había solicitado que los servicios del Parlamento no emitiesen imágenes de su declaración, algo que la comisión no ha permitido. En la segunda sesión de comparecencias, sí se le concedió esta petición a José Ruiz, el dueño del club Don Angelo, que declaró sin que se le pudieran tomar fotografías o grabar vídeos.

Rodrigo Sánchez Haro y Nacho Molina, portavoces del PSOE y Adelante Andalucía, han afeado que no se concediera a Aguilera su petición, como sí se le permitió a Ruiz, pero ambos han evitado hacer preguntas al ex alcalde de Montellano. Por su parte, los diputados de PP y Ciudadanos, Érik Domínguez y Teresa Pardo, han lamentado que el ex regidor socialista no declarase en la comisión.

"Hoy hubiera tenido una oportunidad para aclarar ciertas acusaciones", ha dicho Francisco Serrano, portavoz de Vox en la comisión, en referencia a las informaciones publicadas sobre Aguilera que ponían en duda su implicación en las labores que debía realizar en la Faffe. En este sentido, el portavoz popular ha aludido a cursos de informática realizados por el ex regidor durante el tiempo que estuvo trabajando en la extinta fundación.

La jornada de comparecencias se completará con otros tres ex trabajadores de la Faffe, Noelia Ruiz, Rafael Martín y Eloísa Rufo. Se trata de los primeros comparecientes sin responsabilidades políticas, obviando al dueño del prostíbulo donde el ex director gerente de la Faffe, Fernando Villén, hizo un pago de 14.000 euros en una sola noche en marzo de 2010 con una tarjeta sufragada con fondos públicos.