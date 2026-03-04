Los alcaldes de las ocho capitales demandan una tasa turística y libertad para aplicarla

Las ocho capitales andaluzas son diversas pero están unidas por un lazo común: todas están en obras. Desde Almería a Huelva pasando por Cádiz, Málaga, Jaén, Córdoba, Granada o Sevilla hay calles levantadas, inconvenientes para el tráfico y quejas de los vecinos, pero sus respectivos alcaldes y alcaldesas las defienden como sus mayores tesoros: el Metro en Granada, Sevilla o Málaga, el soterramiento del tren en Almería, o la integración del puerto y la ciudad en Huelva y Almería. No es el único asunto en el que están de acuerdo los alcaldes. El Grupo Joly, de la mano de Hidralia, los ha reunido en Antequera para debatir sobre la construcción de un futuro sostenible.

Uno de los asuntos principales ha sido el debate de la tasa turística en un coloquio moderado por el director de Málaga Hoy, Antonio Méndez. Todos los alcaldes están de acuerdo en que es necesario un cambio normativo que permita su aplicación, "sólo podemos cobrar lo que se recoge en la Ley de Haciendas Locales", recordaba el alcalde cordobés y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, José María Bellido, y que los municipios tengan libertad para aplicarla o no, dependiendo de sus necesidades y características. En este sentido, los alcaldes de Sevilla, José Luis Sanz; Málaga, Francisco de la Torre; Cádiz, Bruno García; Córdoba, José María Bellido y Granada, Marifrán Carazo, han sido los más beligerantes: todos se han mostrado rotundamente a favor. En el otro extremo, las alcaldesas de Almería y Huelva, María del Mar Vázquez y Pilar Miranda, "nosotros no vamos a poner la tasa turística porque queremos que venga la gente a Huelva; somos el Sur del Sur y estamos aislados"; "ojalá tengamos que poner la tasa turística", reafirmaba la regidora almeriense. En el mismo sentido se expresaba el regidor jiennense, Julio Millán.

Lo defendían, eso sí, cuidándose mucho de "demonizar el turismo"; todo lo contrario. Han defendido la importancia del sector para la economía de sus ciudades y precisamente ese era el argumento que ponía sobre la mesa Francisco de la Torre: "Con esa tasa, los ciudadanos van a poder ver cómo los turistas contribuyen a pagar algunos servicios públicos". Carazo exponía las bondades del Plan Alhambra, que permite que con las entradas al recinto se sufrague una buena parte de la conservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Los alcaldes quieren más competencias para poder gestionar mejor sus ciudades. Ha abierto el debate el más experimentado, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, quien no ha tenido ningún problema en plantear la cuestión: "En España se hizo muy mal el proceso de descentralización y los ayuntamientos somos los más débiles de Europa medidos por habitante y año y esto tenemos que abordarlo de una vez". Un guante que ha recogido sin dudarlo el regidor cordobés, José María Bellido. "Es el momento de abordar la financiación local. Si analizamos la evolución de los empleados públicos desde 2011, en las comunidades autónomas ha subido en más de 400.000 mientras que en las entidades locales han bajado en 15.000. El gasto está entre un 12 y un 13%". Julio Millán, regidor de Jaén y el único socialista a la cabeza de las ocho capitales, también ha abundado en la "debilidad institucional y a la presión de ciertos grupos en las ciudades".

La vivienda

Pero, sin duda, el problema que más preocupa a los regidores es la vivienda, aún defendiendo que no se trata de una competencia estrictamente municipal, sino que depende de un Pacto de Estado tal y como han defendido. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, destacaba el esfuerzo en la construcción de las viviendas, "en Sevilla tenemos cuatro desarrollos urbanísticos muy importante con un 40% de viviendas protegidas", mientras que Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, pedía más gestión para agilizar la puesta a disposición de suelo y los desarrollos urbanísticos. En Cádiz, Bruno García ha unido la falta de vivienda a la "grave pérdida de población" de la ciudad, a un ritmo de mil personas por año desde hace más de dos", precisamente porque no tienen donde vivir.

Los alcaldes han vinculado la construcción de nuevas viviendas con la necesidad de mejorar las infraestructuras de Red Eléctrica. Todos los alcaldes han demandado más potencia también para poder desarrollar mejor los proyectos industriales y propiciar el crecimiento económico. "No se trata de que nos den un poquito de electricidad para que nos matemos a ver quién la coge", explicaba Pilar Miranda, detallando la relevancia que tiene para su ciudad con los proyectos de hidrógeno verde. En el capítulo de infraestructuras, también ha habido casi consenso generalizado en la falta de conexiones de las ciudades andaluzas, "también en las vías de dentro de la propia comunidad autónoma" apuntaba Julio Millán, y en el lastre que eso supone para el desarrollo económico y el freno a muchas inversiones que no llegan a Andalucía por esa falta de infraestructuras.

Y el agua

A pesar de que los pantamos están llenos, y de la enorme granizada que ha caído en Antequera justo cuando los alcaldes estaban terminando el coloquio, las infraestructuras del agua siguen siendo una asignatura pendiente y una grave preocupación para los alcaldes de las ocho capitales. Sanz insistía en llevar "la gestión del agua a la financiación", aseguraba. "Tenemos problemas por cómo cae ahora el agua, el cambio climático, y para Sevilla eso supone 140 millones de euros para preparar la siguiente sequía". Desde Cádiz, Bruno García detallaba cómo su trabajo conjunto con la alcaldesa de San Fernando, que es del PSOE, está planificando el futuro, "hay que trabajar con prudencia e inversión", mientras que Marifrán Carazo y la alcaldesa de Huelva apelaban a la colaboración público-privada. Cada uno aportaba lo suyo en esta Andalucía de ocho capitales diversas, "en Almería no ha llovido, pero nosotros, nuestros agricultores, explimen hasta la última gota".