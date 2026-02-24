Los amigos extranjeros del presidente andaluz

La agenda internacional de los presidentes andaluces ha sido siempre importante. La ubicación geofísica de Andalucía, el peso poblacional y la importancia política de la comunidad ha llevado a los diferentes líderes autonómicos a mantener contactos con terceros países. Y aquí la lealtad institucional ha sido siempre exquisita: los sucesivos gobiernos autonómicos han contado siempre con la aprobación y colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa colaboración ha beneficiado a España que ha tenido con Marruecos, por ejemplo, una buena relación de vecindad alineada con los intereses estratégicos de la UE en materia de terrorismo, entre otras cosas.

El Gobierno de Juanma Moreno puso desde el principio sus ojos en China. Durante meses, su equipo estuvo trabajando con total discreción hasta que en mayo de 2024 abrió las puertas del Palacio de San Telmo a Yin Li, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario del Comité Municipal de Beijing, un organismo con rango estatal.

Era el primer paso de una estrategia que se culminó el 13 de junio de 2025 cuando visitó Andalucía el vicepresidente chino Han Zeng que fue recibido en San Telmo con toda la ceremonia y el boato que la ocasión requería. Andalucía está posicionada entre las tres comunidades autónomas de mayor interés para China, junto con Madrid y Cataluña, en un mercado que supera los 1.500 millones de habitantes.

Juanma Moreno ha tenido en todo este tiempo un aliado muy valioso, el embajador de China en España, Yao Jing, quien ha mantenido abierta la línea de comunicación y ha facilitado estos encuentros que son también estratégicos para China, un país que ahora más que nunca, busca entrar en Europa. Andalucía es un buen sitio para hacerlo.

La política

Pero no sólo se trata de relaciones comerciales y económicas. Porque Juanma Moreno mantiene unas fluídas relaciones con la comunidad china asentada en Andalucía. El miércoles pasado se reunía en San Telmo con la Asociación de comerciantes chinos en Andalucía, que son la organización más visible de la comunidad de ese país en todas las provincias.

Las relaciones entre ambos se basan en que los representantes chinos consideran que Moreno es “muy confiable” y tienen vía libre de las autoridades de su país para mantener unas buenas relaciones tras la visita del vicepresidente del pasado mes de junio. Una suerte de cumbre bilateral que resultó un éxito.

Por eso no resulta extraño que una delegación de los empresarios chinos participase en el Congreso Regional del PP que se celebró el pasado mes de noviembre en el Palacio de Congresos de Sevilla, que acudan con asiduidad a los actos que preside Juanma Moreno o que asisitiesen en la presentación del libro ‘Manual de convivencia. La vía andaluza’. Como tampoco lo será si Moreno acepta la invitación para participar en la celebración del Año Nuevo Chino que tendrá lugar el día 1 de marzo en el Polígono Carretera Amarilla de Sevilla.

Es evidente que hay una clave más. En Andalucía residen con pleno derecho más de 25.000 personas de origen chinos, muchos de ellos de segunda o tercera generación que están desarrollando sus vidas y su actividad económica en la comunidad autónoma y que, evidentemente, tienen derecho al voto. ¿Lo han ejercido antes? ¿Irán a las urnas en las próximas autonómicas?

Está por ver. Pero lo que sí parece evidente es que en el Gobierno andaluz de Moreno han encontrado acogida y arrope, ellos y los dirigentes de su país. La comunidad china tiene unas características muy especiales, es muy ceremoniosa en sus relaciones públicas y en la Junta han dado con la tecla correcta para que este colectivo se sienta respetado, la vez la palabra más importante de cuantas se pueden pronunciar ante una persona china.

Y los comisarios

Claro que las miras internacionales de Juanma Moreno también se fijan en la UE. Su puesto como copresidente del Comité de las Regiones, un órgano consultivo que actúa como lobby, lo sitúa en una posición favorable para que las peticiones de Andalucía se escuchen.

El acceso a los comisarios europeos es una tarea muy complicada para un presidente autonómico a pesar de la influencia que las políticas de la Comisión Europea tienen en la vida de los españoles. Las visitas de Juanma Moreno cada tres meses a Bruselas allanan ese camino pedregoso. Así se ha demostrado con la visita del comisario de Agricultura, el luxemburgués Christope Hansen a las zonas azotadas por el temporal en la provincia de Cádiz. El comisario cambió su agenda para visitar Andalucía, lo que Moreno le agradeció públicamente. Ahora resta que se comprometa a que lleguen los fondos europeos. Para Valencia prometió 68 millones extra del Fondo de Reserva Agrícola de la UE.