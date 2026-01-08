Los andaluces pagan 162,6 millones en sueldos al personal de emergencias

El personal que trabaja en todos los servicios de emergencia de la Junta de Andalucía va a cobrar este año 2026 un total de 162,5 millones de euros en concepto de sueldos y salarios, lo que supone un 60% del presupuesto global de la Agencia de Emergencias de Andalucía, EMA, un nuevo organismo público que aglutina todos los servicios relacionados con las emergencias que hasta ahora estaban dispersos por diferentes departamentos del Gobierno andaluz. Para este año 2026, el presupuesto de la Agencia de Emergencias de Andalucía tiene una subida del 6% (5,8% exactamente) respecto a las partidas que se destinaban a estos servicios en los presupuestos precedentes.

En total, la EMA dispone de 257.706.836 millones de euros para el año que acaba de comenzar, la misma cantidad que está prevista para el ejercicio 2027, según el expediente al que ha tenido acceso este diario.

El gasto de personal de la Agencia está compuesto por las partidas destinadas a cubrir el coste de los puestos de trabajos dotados, tanto por personal funcionario como por personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía y el personal laboral propio. Hay que tener en cuenta que a esta Agencia se ha incorporado todo el personal del dispositivo Infoca, así como el personal de la Agencia Amaya que presta labores de emergencia; el personal experto en Tecnologías de la Información y la Comunicación han pasado a formar parte de la Agencia Digital de Andalucía y, por lo tanto, sus nóminas no computan en estas cuentas.

Los efectivos

En total, Andalucía cuenta con 3.959 efectivos de emergencias, lo que la convierte en el organismo más grande de España con estas funciones. De todo este personal, 128 son funcionarios de la administración pública, mientras que 38 son personal laboral de la Junta. El grupo más numeroso es el de los laborales propios compuesto por 3.793 efectivos. Se trata de personal que formaba parte del Sistema de Emergencias 112 Andalucía, de Protección Civil, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), del Grea (Grupo de Emergencias de Andalucía) o de los bomberos forestales que forman parte del dispositivo Infoca.

La Agencia de Emergencias ha ampliado la contratación de los profesionales del Infoca que han pasado a ser fijos discontinuos de la administración, lo que significa que los bomberos forestales no trabajarán sólo en la época de verano. Una ampliación que conlleva un aumento del gasto de 7 millones de euros con respecto al año 2025. Esta subida se debe a la necesidad de garantizar la continuidad de este dispositivo durante todo el año para aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias en cualquier momento del año.

El Gobierno andaluz quiere aumentar el personal de estos servicios de emergencias. Según consta en el expediente de la administración, el objetivo es subir el gasto en 3.650.000 euros entre este año y 2027, “siempre que sea posible de conformidad con los créditos previstos en las sucesivas leyes de presupuestos”, según consta en el expediente de la administración. Con este incremento, se pretende revisar la relación de puestos de trabajo de las subdirecciones integradas en la Agencia así como del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía que tiene su sede en la localidad sevillana de Aznalcázar. Sin embargo, no se detalla en número de profesionales que se contrataría con este aumento del gasto.

Nuevos proyectos

La Agencia de Emergencias también tiene previstos varios proyectos de inversión para ejecutar entre este año y 2027. El más llamativo, por valor de 16,7 millones, afecta al Sistema 112 Andalucía y prevé mejoras técnicas y más funciones para coordinar todas las emergencias. Para los vehículos adscritos al dispositivo Infoca está previsto un renting con un coste anual de 9,4 millones de euros, además de otros 9,6 millones para vestuario especializado. El Grea contará con 7,8 millones para ampliar la capacidad técnica y logística.