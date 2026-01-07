El 112 coordinó más de 9.200 emergencias durante la Navidad en la provincia de Sevilla

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta que dirige Antonio Sanz, coordinó 9.214 emergencias durante el periodo de Navidad en la provincia de Sevilla, desde las 15:00 horas del 24 de diciembre a las 00:00 horas de este 7 de enero. El balance implica un incremento de un 7,71% más que el año pasado, cuando fueron 8.554 incidencias gestionadas, debido sobre todo a los temporales que han azotado la comunidad, lo que "demuestra la confianza de la ciudadanía en este servicio para coordinar situaciones de urgencia y emergencia", según ha informado la Junta en un comunicado.

Los avisos más numerosos al teléfono fueron los relacionados con asistencias sanitarias (5.014) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (1.418), seguidos de las incidencias de tráfico (647), los incendios (455), las relacionadas con animales (430) y los accidentes de circulación (354). El resto de emergencias se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Las emergencias gestionadas en Sevilla suponen el 24,21% de las contabilizadas en toda la comunidad, donde se han atendido durante todas las fiestas navideñas un total de 38.058, un 17,86% más que en el mismo periodo del pasado año.

Por provincias, Sevilla es la que tuvo un mayor número de incidentes (9.214) y tras ella Málaga (8.570), Granada (4.962) y Cádiz (4.781). Con un menor número de emergencias coordinadas han estado Almería (3.035), Córdoba (2.828), Jaén (2.511) y Huelva (2.157).

En el recuento por capitales de provincia, un total de 4.122 avisos se gestionaron en la capital sevillana, 3.051 en Málaga, 1.449 en Córdoba y 1.391 en Granada. Las capitales andaluzas con menor número de emergencias en las fiestas navideñas fueron Almería (753), Huelva (767), Jaén (500) y Cádiz (485).

Teléfono único europeo

El 1 de enero de 2026 se cumplió un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la más grande de España en medios, recursos y capacidades y en la que se integra el 1-1-2, un servicio público, gratuito y multilingüe.

La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.