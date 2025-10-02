Andalucía alegará contra el plan estatal de Vivienda por "falta de diálogo"

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado en la previa a la Conferencia Sectorial de vivienda, que la Junta presentará todas sus alegaciones al Plan Estatal de Vivienda, en el plazo previsto, y que se están ultimando para entregarlas "en tiempo y forma". Díaz ha informado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha convocado una sectorial sobre este asunto "que hacía un año que no se convocaba" y lo hace "para explicar y exponer el Plan Estatal de Vivienda en el que las comunidades autónomas no hemos participado".

La consejera ha criticado que "una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza la imposición, la falta de diálogo y también el no querer escuchar a las autonomías, que tienen mucho que decir, y Andalucía tiene mucho que decir". En este sentido, ha reivindicado el "modelo propio de política de vivienda" de la comunidad, "que cree firmemente en aumentar la vivienda protegida, en construir más vivienda protegida, rehabilitar, bajar impuestos y eliminar la burocracia", frente a "un Gobierno que está haciendo exactamente lo contrario".

Díaz ha adelantado que "la semana que viene, que se cumple el plazo, tendremos todas las alegaciones listas, las presentaremos en tiempo y forma y, a partir de ahí, confiamos y esperamos que el Gobierno de España quiera sentarse con las comunidades autónomas, quiera sentarse con Andalucía para mejorar, para trabajar en el futuro de la vivienda como todos los ciudadanos nos están exigiendo y pidiendo".

Sobre el papel de las comunidades autónomas en el Plan Estatal, Díaz ha subrayado que "debemos y deberíamos haber participado" en su elaboración, y ha lamentado que "lo hemos conocido a la vez que el resto de los ciudadanos" y "no hemos participado las comunidades autónomas". Ha insistido en que "no nos queda más remedio que en este momento ofrecer las alegaciones que va a hacer la comunidad autónoma andaluza", que podrán conocerse "la semana que viene cuando finalice el plazo".

Finalmente, la consejera ha tendido "la mano al Gobierno de España, a la ministra de Vivienda, para que nos podamos sentar y hablar de un asunto de vital importancia como es la vivienda". "Siempre lo decimos y siempre lo vamos a repetir, no podemos confrontar con una materia tan importante y tan necesaria como es la vivienda, pero desde luego el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a imponer y no deja margen de maniobra a las comunidades autónomas y no deja margen de maniobra a Andalucía concretamente", ha concluido la titular del ramo.