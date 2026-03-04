Andalucía y cinco comunidades españolas se unen para la gestión del agua

Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco se han unido a una alianza de regiones europeas puesta en marcha este miércoles para reforzar la resistencia hídrica y prepararse frente al cambio climático, una iniciativa en la Castilla-La Mancha también ha anunciado su participación y que aspira a sumar en el futuro a otros territorios.

De momento son 18 regiones de la Unión Europea (UE) las que conforman esta alianza, que busca facilitar "conexiones más sólidas" entre las entidades regionales y locales, promoviendo el diálogo, contribuyendo a la formulación de políticas en el seno de la UE, promoviendo las inversiones y acelerando la investigación y la innovación en la materia.

La iniciativa la ha propuesto la oficina de la región italiana de Emilia-Romagna en Bruselas y en el acto participaron la presidenta del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Kata Tüttő, y varios representantes políticos de las seis regiones españolas que participan, de Castilla-La Mancha y de otros territorios europeos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado a la prensa que la iniciativa anunciada este miércoles es una "alianza estratégica" que será "fundamental" para coordinar a las regiones europeas en "tres cuestiones muy importantes", empezando por "que se tenga en cuenta" a esos territorios "en la toma de decisiones por parte de la Unión Europea", ha informado Efe en una nota.

El mandatario murciano ha señalado que será importante para "que haya un aumento de las inversiones" en políticas de agua y con el objetivo de crear "una plataforma donde se puedan compartir experiencias y conocimientos entre las regiones europeas". Ha destacado López Miras la experiencia de Murcia, como región que tiene "un déficit hídrico estructural", pero que es a la vez "la región del mundo que mejor aprovecha y que mayor eficiencia del agua hace en su uso".

El vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana y consejero de Presidencia, José Díez, ha dicho que "hacía falta era una posición común para llamar la atención de las instituciones europeas de que realmente tenemos un problema hídrico muy relevante, tanto debido a la falta de agua en determinados territorios como por los aluviones y avenidas de inundaciones de agua que también estamos sufriendo en otros territorios".

El consejero valenciano de Agricultura, Miguel Barrachina, señala que con la alianza se busca un "compromiso climático" e indica que la única solución ante las situaciones de sequías, lluvias torrenciales e inundaciones son las "inversiones hidráulicas que salven vidas haciendo acopio de agua, frenando las riadas y que esa agua pueda ser reutilizada en los largos periodos de sequía".

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, subraya la importancia de la nueva "unión de regiones" para pedir a la UE que se dediquen "los recursos económicos necesarios y suficientes como para hacer frente a estas situaciones de sequía" y también "para dar respuesta a las situaciones de dana y borrascas que también tiene un efecto o negativo".

Caballero confía en que más regiones españolas se sumen a la iniciativa en el futuro, porque "unidos somos más fuertes", y opina que "en esto podemos coincidir comunidades que tenemos posiciones políticas ideológicas distintas".

Otras regiones que participan en la alianza son Carintia (Austria), Flandes (Bélgica), la Región de Macedonia Oriental y Tracia (Grecia), Hesse, Estiria y Alta Austria (Alemania), Baja Austria (Austria), Nueva Aquitania y Occitania (Francia), Región de Moravia del Sur (Chequia) y Gran Polonia (Polonia).

Los gobiernos regionales reivindican tener un mayor protagonismo en la elaboración de las políticas de gestión del agua, ya que "están en primera línea, haciendo frente al calor extremo, las inundaciones catastróficas, las sequías prolongadas y los incendios forestales devastadores, y gestionando las consecuencias de gran alcance de estos fenómenos, que socavan la cohesión territorial y la estabilidad económica".

La presidenta del CdR, Kata Tüttő, valoró en el evento la iniciativa presentada y subrayó la responsabilidad de las regiones a la hora de establecer las prioridades para proteger a los ciudadanos y la naturaleza, así como con el fin de invertir en soluciones para el futuro y asegurar un presupuesto para la política de cohesión.

Controversia en la construcción de obra hidráulica

La construcción de estructuras hidráulicas es una cuestión controvertida. El elevado coste de las presas y los embalses, unido a las repercusiones que tiene la intervención de los ríos sobre el medio ambiente, son asuntos que tienen en cuenta las administraciones públicas antes de la construcción de una obra pública de este género. La comunidad científica no sólo avisa de los efectos negativos que tienen sobre la flora y la fauna de los entornos fluviales donde se construyen las presas, siendo parte de esa fauna la que proporciona la población de pescado, sino que recuerdan los beneficios que reportan las crecidas a la agricultura, debido a la riqueza que proporciona en los suelos de los valles fluviales la acumulación de sedimentos.

Los investigadores y conservacionistas advierten también de los efectos de la construcción de obra hidráulica en los litorales. A menudo, las presas son el origen de procesos acelerados de erosión en las costas, como está comprobado que sucede en el litoral onubense como consecuencia de la construcción del embalse de Alqueva en Portugal.

España, recuerdan los geólogos y los estudiosos de los procesos hídricos, es ya un país con un alto número de presas construidas. Concretamente, es el quinto país del mundo con más grandes presas, después de Estados Unidos, China, India y Japón, países con una extensión y una población notablemente más altas.