Andalucía estrena la nueva bolsa de empleo que busca agilizar la contratación de personal sanitario

La Consejería de Sanidad ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las resoluciones que regulan la nueva bolsa de empleo público del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un nuevo modelo que supone "un gran avance para mejorar la contratación de personal en la sanidad pública".

Así lo ha destacado el departamento que dirige Antonio Sanz en una nota de prensa en la que recuerda que este nuevo sistema es fruto del acuerdo entre el SAS y todas las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad -Satse, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT- el pasado mes de diciembre. Sanz ha destacado que, desde este viernes, "Andalucía cuenta con una bolsa de empleo más ágil, más transparente y más justa", a la par que recuerda que "el modelo anterior había acumulado complejidad, excepciones y parches que generaban una elevada carga administrativa".

Entre las mejoras del nuevo modelo, que irá implantándose "de forma progresiva", la Consejería de Sanidad destaca la simplificación y coordinación del baremo de méritos con los procesos de Oferta de Empleo Público, "lo que aporta reglas claras, mayor seguridad a los profesionales, además de garantizar actualizaciones anuales de los listados", informa en una nota Europa Press.

La administración sanitaria andaluza pone como ejemplo el de una enfermera que en 2025 hiciera nuevos cursos o incluso superara un examen de oposición no tenía la certeza de que se valoraran y esos nuevos puntos tardaban entre dos y tres años en incorporarse a los listados. Ahora, los méritos que se incorporan a la bolsa se valoran de forma homogénea y coherente, evitando largas esperas y situaciones de incertidumbre.

Estos méritos tampoco caducan, ni deben presentarse reiteradamente, ya que se conservan y pueden reutilizarse para otros procedimientos, como la participación en la oferta de empleo público o en la carrera profesional, lo que supone un importante avance hacia una gestión más eficiente y digitalizada de los recursos humanos del SAS. Otro ejemplo que añade la Consejería de Sanidad es que un TCAE no tendría que volver a subir su título o contratos antiguos si, además de inscribirse en bolsa quiere presentarse a una oferta de empleo, o incluso cuando supere el proceso selectivo, para su progresión en la carrera profesional.

Sanz ha destacado que "el esfuerzo realizado por los profesionales en los procesos selectivos va a contar", ya que el nuevo sistema valora las calificaciones obtenidas en las ofertas de empleo, incluso cuando no se logra una plaza. Se incentiva así la participación, reconociendo el mérito y la preparación de quienes aspiran a un empleo estable en el sistema sanitario público andaluz.

Otra de las novedades relevantes que apunta Sanidad es la "regulación clara" del uso del censo y de las bolsas extraordinarias para hacer frente a la escasez estructural de profesionales. Con el anterior sistema, si un centro necesitaba una enfermera y agotaba las personas disponibles en la bolsa, tenía que publicar una convocatoria específica cuya tramitación y resolución podía tardar meses.

Sanz destaca entre las novedades que los especialistas internos residentes, tanto de medicina (MIR) como de enfermería (EIR), entrarán automáticamente en bolsa una vez finalizada su residencia, permitiendo la inscripción anticipada durante el último año de residencia y facilitando una planificación más eficaz de la cobertura asistencial, especialmente en periodos críticos como el verano.

El nuevo acuerdo introduce una bolsa "única, abierta y permanentemente actualizable, con reglas comunes y conocidas para todos los profesionales". "Cada profesional sabe dónde está, por qué está ahí y qué puede hacer para mejorar su posición", subraya Sanz, quien resalta la previsibilidad y la equidad del nuevo modelo.

El pacto incorpora, además, medidas específicas de protección para personas en situaciones especialmente delicadas, como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad. Por primera vez se regula que se determinen los puestos que están adaptados, garantizándose alcanzar al menos el 2%. Antes un celador con discapacidad intelectual podía ser seleccionado para un puesto que no podía ser adaptado, por lo que en muchos casos renunciaba y perdía la oportunidad de ser seleccionado para otro puesto que sí lo estaba.

Con esta nueva bolsa de empleo, la Junta de Andalucía "avanza hacia un modelo más moderno, equitativo y eficiente que mejora la planificación, refuerza la estabilidad de los profesionales y contribuye a la mejora del funcionamiento del sistema sanitario". Sanz ha querido recordar que este logro es gracias "al esfuerzo, el diálogo y la responsabilidad compartida de las organizaciones sindicales y del equipo técnico del Servicio Andaluz de Salud".