Andalucía mantiene baja su incidencia de infecciones respiratorias agudas pese a tener el mayor repunte desde octubre

Andalucía conserva una baja incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en Atención Primaria durante la temporada 2025-2026, pese a la subida sostenida observada en las últimas semanas. Según el sistema de vigilancia SiVIRA, la tasa regional pasa de 180,2 en la semana 42 —su punto más bajo del periodo— a 270,2 en la semana 46, lo que supone un incremento cercano al 50%. Aun así, la comunidad se mantiene de forma constante por debajo de la media nacional.

En el conjunto de España, las tasas nacionales de IRA han oscilado entre 396,9 y 462,3 casos por 100.000 habitantes. El periodo consultado comenzó con 462,3 en la semana 41 y descendió hasta un mínimo de 396,9 en la 44, antes de iniciar una nueva fase de crecimiento: 449,3 en la semana 45 y 479,3 en la 46. Todo apunta a que el país entra en una fase ascendente de actividad respiratoria tras un breve descenso a mitad de temporada.

En el caso andaluz, el comportamiento muestra un patrón propio pero también al alza. La comunidad arrancó con una tasa de 238,2 en la semana 41, bajó a 180,2 en la 42 y, desde entonces, ha oscilado en cifras intermedias: 215,9 en la semana 43 y 193,9 en la 44, antes de encadenar dos aumentos consecutivos hasta alcanzar 236,1 en la 45 y 270,2 en la 46.

Comparativa por comunidades autónomas

Además de Andalucía, Galicia y Extremadura figuran entre los territorios con tasas más reducidas. Galicia se mueve entre 164,1 y 202,3, marcando de forma reiterada los valores más bajos del país. Extremadura, por su parte, alcanza su mínimo en la semana 44 (147,2) y cierra el periodo con 292,8 en la semana 46, sin llegar a superar la media nacional en ningún momento.

En el extremo opuesto, Melilla encabeza el listado con cifras muy superiores al resto: siempre por encima de los 900 casos y con picos que rebasan los 1.000 puntos, alcanzando 1.136,8 en la semana 46. También destacan por su elevada incidencia la Comunitat Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha y Ceuta, todas con valores superiores a la media estatal. La Comunitat Valenciana, por ejemplo, evoluciona de 538,4 en la semana 41 a 739,2 en la 46, reflejando una tendencia ascendente continuada. Canarias se mantiene entre 553,1 y 633,5, mientras Castilla-La Mancha lo hace entre 498,2 y 660,7, y Ceuta escala de 540,6 a 700,5.

Otros territorios como Aragón, Cataluña, Cantabria, La Rioja, Navarra, Murcia o Madrid registran niveles de infecciones respiratorias agudas cercanos o superiores a la media nacional, aunque sin alcanzar los valores extremos de Melilla o la Comunitat Valenciana. En cambio, Castilla y León y Asturias permanecen en una zona intermedia, con ligeras caídas a mitad del periodo y repuntes posteriores.

Los datos de SiVIRA apuntan a un aumento generalizado de la actividad de IRA en las últimas semanas tanto a nivel nacional como autonómico. Andalucía continúa entre las comunidades con tasas más bajas, pero con una subida significativa desde su mínimo de octubre. Los responsables del sistema recuerdan, no obstante, que debido a la heterogeneidad de los sistemas de vigilancia entre comunidades, las cifras no son directamente comparables y deben interpretarse con cautela.