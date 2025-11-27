La mascarilla vuelve frente a la epidemia de gripe: estas son las comunidades en las que ya recomiendan usarla

La gripe ha alcanzado el umbral de epidemia en España tras el repunte de contagios registrado durante la última semana. El boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III cifra en 40,1 casos de gripe por cada 100.000 habitantes frente a los 12,8 en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, los datos reflejan un aumento de las infecciones respiratorias en su conjunto, con una tasa de 519,3 casos en Atención Primaria y de 2,6 en los hospitales.

España y el resto de Europa se enfrentan a una temporada de gripe que se ha adelantado de tres a cuatro semanas con respecto a lo que es habitual, según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC). En este sentido, las comunidades del norte de España están retomando medidas de autoprotección que incluye la recomendación o el uso obligatorio de las mascarillas entre algunos colectivos.

Los hospitales de Zaragoza podrán obligar a los sanitarios a usar mascarilla

Aragón ha sido este miércoles la primera comunidad en que se ha establecido la "máxima recomendación" de uso de mascarilla por parte de los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y de serviios sociales especializados. Además, se autoriza a la dirección de dichos centros a establecer como "obligatorio" el uso de la mascarilla para los profesionales cuando se considere necesaria en función de su evaluación de riesgo, plan de actuación o plan de contigencia específicos.

La norma recomienda asimismo a la ciudadanía en general, salvo los menores de seis años, que use las mascarillas en los hospitales, centros de salud o espacios interiores con aglomeraciones, así como a mantener una correcta higiene de manos y una ventilación adecuada. La recomendación de la mascarilla se aplica en este momento a la provincia de Zaragoza, la más afectada, pero podría extenderse a Huesca y Teruel cuando la incidencia de gripe alcance los 59,67 casos por cada 100.000 habitantes.

Castilla y León vacunará sin cita los fines de semana

Del mismo modo, la Junta de Castilla y León ha recomendado este jueves el uso de mascarillas a los profesionales de los centros sociosanitarios que atienden a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias, así como a otros colectivos vulnerables. Por su parte, la Gerencia Regional de Salud recomienda el uso de mascarillas a los profesionales de Atención Primaria y hospitalaria.

En el caso de los ciudadanos aconseja el uso de la mascarilla quirúrgica ante la presencia de síntomas respiratorios, especialmente en centros sanitarios y sociosanitarios, el transporte público o en especios cerrados y concurridos. Se pide extremar las precauciones, en especial, en personas mayores, embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión.

El Servicio Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) habilitará desde este viernes 28 de noviembre la vacunación sin cita de la gripe y la covid durante los fines de semana en 183 Puntos de Atención Continuada (PAC) rurales y urbanos de la comunidad.

Sanidad pedirá que todas las comunidades apliquen las mismas recomendaciones

En la misma línea, Asturias y la Comunidad Valencia también recomiendan a la población el uso de las mascarillas en centros sociosanitarios y espacios cerrados. En Andalucía, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha instado asimismo a utilizarla en las residencias y a que las personas mayores de 65 años se vacunen.

El Ministerio de Sanidad propondrá este viernes a las comunidad autónomas retomar el debate sobre el protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios durante el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial de Salud. La ministra, Mónica García, ya había emplazado a las consejerías a través de una carta a alcanzar un acuerdo de actuación común antes del 1 de diciembre.