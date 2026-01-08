Andalucía refuerza el control de las rebajas y las promociones del Black Friday

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha aprobado el Plan de Inspección Comercial para 2026, un texto que presenta novedades respecto a los planes anteriores y que está centrado en una ordenación específica de las rebajas en las promociones comerciales extraordinarias y el comercio electrónico. El mayor control de las rebajas está en línea con la normativa europea de protección para las personas consumidoras y tiene como objetivo, entre otros, "evitar fraudes e incumplimientos" de los comerciantes.

La principal novedad del plan es la obligación para los comercios de indicar como precio anterior, en cualquier descuento, el más bajo aplicado en los 30 días anteriores. Esta medida, derivada de una directiva europea de 2019, será objeto de un control específico en las campañas de las rebajas, liquidaciones y promociones como la denominada Black Friday o Viernes negro. Antes de estos periodos de descuentos, la administración reforzará las inspecciones y difundirá información concreta para los comerciantes.

El plan endurece la vigilancia del Black Friday y de las promociones similares. Además incluirá una novedad práctica: los inspectores de la administración revisarán los precios antes del inicio de la campaña con el objetivo de comprobar que los descuentos anunciados son reales y no ficticios, una práctica comercial que había provocado quejas de los consumidores.

Otro punto prioritario del plan de inspección de 2026, publicado en el BOJA del 31 de diciembre, será el del comercio electrónico, un sector que no ha dejado de crecer en los últimos años. La inspección se centrará en las páginas web que ofrezcan productos de venta con independencia de dónde esté domiciliada la empresa. Las inspecciones también prestarán una particular atención a la transparencia en los precios, los gastos de envío o las formas de pago.

El nuevo plan refuerza el carácter preventivo de la inspección, ampliando las campañas informativas a través de las redes sociales, de las asociaciones comerciales y el Observatorio del Comercio de la Junta, con el objetivo de reducir infracciones antes de que se produzcan.

Los inspectores consolidarán el control sobre el uso de la marca Artesanía hecha en Andalucía, con inspecciones específicas para evitar una utilización indebida, mejorando el seguimiento del propio plan mediante informes periódicos y una memoria anual obligatoria.

El plan de inspección comercial incluye un cambio en el enfoque de la supervisión para que sea más intensa, preventiva y adaptada a las nuevas formas de consumo, reforzando la protección de las personas consumidoras y la competencia leal entre comercios en Andalucía.