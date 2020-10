Inmaculada Nieto es una de las más veteranas de los 109 diputados. Es su tercera legislatura en la Cámara andaluza, pero ha sido en el último año cuando ha adquirido más relevancia, ya que sustituye en el Parlamento a Antonio Maíllo desde que dejó la política. Responsable de la política institucional de IU, es la portavoz de Adelante por el lado de la federación de izquierdas. Cada mes y medio utiliza su guante de seda para hacer una concienzuda oposición al Gobierno de Juanma Moreno. Además, es portavoz de Salud, por lo que también está acostumbrada a fiscalizar la gestión de Jesús Aguirre para intentar atajar la pandemia.

–¿Qué nota le pone a la gestión del Gobierno andaluz en esta segunda ola de la pandemia?

–Lo está haciendo francamente mal. Hicieron una planificación de recursos y medidas en la que trasladaron la segunda oleada al otoño. No han reforzado la Atención Primaria a pesar de que hicieron descansar sobre ella el seguimiento de la pandemia y la normalización asistencial del resto de patologías, lo que ha provocado la situación que tenemos ahora.

–Su principal argumento es que se han anticipado.

–Es una argumento tan recurrente como falaz Le planteamos a Jesús Aguirre que el plan de verano, cuando la mayoría del personal sanitario disfruta de sus merecidísimas vacaciones, no podía coincidir con el plan de normalidad asistencial porque no habría personal para hacerlo. Cuando a eso le sumas la segunda oleada queda en evidencia que la anticipación del Gobierno andaluz es una frase hecha. La pandemia les ha superado ampliamente por su arrogancia.

–¿Cree que la arrogancia del Gobierno es el motivo del crecimiento de la pandemia?

–Vimos un atisbo en la crisis de la listeriosis. Decían que habíamos asombrado al mundo con aquella gestión, cuando fue un despropósito. El consejero dejó su credibilidad a cero. Este Gobierno hace muchos eslóganes, pero el día a día no lo deja bien parado.

–Asegura Aguirre que no hay médicos disponibles. No es un fenómeno nuevo. ¿Cómo se arregla?

–Hemos invertido mucho dinero en formar profesionales que luego han pedido su certificado de idoneidad y se han ido. No es un problema sólo de Andalucía. Desde 2011 se han marchado 27.000 médicos y 8.000 enfermeros. Hay profesionales trabajando fuera que con una oferta laboral atractiva estarían a disposición de nuestro servicio sanitario. Además hay muchos médicos que trabajan en nuestra tierra, pero en la privada. El Gobierno, en vez de promocionar a los médicos que se han quedado en la pública ha equiparado sus condiciones con los que han decidido simultanear su trabajo en la pública y la privada. Cuando te faltan efectivos, lo normal es que todos los concentres en la sanidad pública. Algo similar ha ocurrido con los rastreadores. No tienen por qué ser trabajadores sanitarios, pero se ha destinado un volumen importante, sobre todo en enfermería, a hacer rastreos, detrayéndolos de la atención cotidiana y los centros de salud.

–Los recortes en sanidad se retrotraen a la época en la que IU gobernaba con el PSOE en la Junta.

–Los recortes vienen del decreto de abril de 2012, aprobado por una mayoría del PP en el Congreso. Sentenció a los servicios públicos de todas las comunidades. El PP decidió salir de la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria y el sistema financiero quitando dinero del sector público. Es cierto que cogobernamos en Andalucía, como también lo es que no se despidió a personal sanitario. En Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, salieron por miles.

–¿Elude la responsabilidad de aquel gobierno de PSOE e IU?

–En absoluto. Estuvimos con todas las de la ley. Hicimos lo que estuvo en nuestra mano por amortiguar un golpe durísimo para la clase trabajadora. Era el papel que teníamos que jugar

Negociación de los Presupuestos con el Gobierno

–Hace unos meses, en una sesión de control, ofreció al presidente Juanma Moreno los votos de la coalición para eludir a Vox.

–Si eso es posible en algún escenario es en el actual. Tener el Gobierno de la Junta condicionado por la extrema derecha compromete aún más las posibilidades de recuperación de Andalucía. Sobre todo si pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos, algo a lo que la extrema derecha se opone rotundamente.

–Póngase en el lugar del Gobierno, que tiene una mayoría cómoda y estable. ¿Usted aceptaría su ofrecimiento?

–Claro que no, pero queremos desenmascarar la impostura de un Gobierno que apela al diálogo, pero tiene una hoja de ruta fija que no ha variado ni un milímetro desde el inicio de la legislatura. Antes de la pandemia se tomaron medidas lesivas para el interés general, pero cuando se desató aprovecharon decretos extraordinarios para cambiar leyes urbanísticas y darles laxitud a las declaraciones de impacto ambiental. Y para incorporar interinos en diversos sectores con contrataciones en 24 horas. Hay un Gobierno con una agenda económica pactada con la extrema derecha de la que no va a salir. Aunque tiene un ofrecimiento honesto para encontrar medidas extraordinarias que estén a la altura del problema que tiene Andalucía.

–¿Podrían apoyar un Ejecutivo andaluz que se sustenta en Vox?

–Si una pandemia que ha desbaratado todo no le ha servido para reflexionar sobre sus limitaciones y el de su modelo económico y social, ¿qué margen hay?

–¿Piensa esto mismo tras reunirse con Juan Bravo hace unos días?

–Le pedimos documentos y argumentos y estamos emplazados a una segunda reunión.

–¿Están de acuerdo con estas negociaciones sus compañeros de Anticapitalistas?

–Es mi responsabilidad como portavoz mantener la relación institucional con los actores relevantes del Parlamento y el Gobierno. Hemos tenido conversaciones anteriores en la fase de enmiendas. Y para eso estamos aquí, para solucionar problemas o trasladar demandas de ciudadanos al legislativo o el Ejecutivo.

–¿Pero han consultado con Anticapitalistas estas reuniones?

–Sí, sin ningún problema

–Ellos aseguran que se han enterado por la prensa

–El portavoz de Hacienda, Guzmán Ahumada, lo anticipó profusamente porque fue fruto de un debate en la comisión del ramo, en la que hay dos miembros más de Adelante. No hubo secretismo.

La crisis en Adelante Andalucía

–¿Se resiente el grupo parlamentario de la crisis que vive Adelante Andalucía?

–Es un instrumento institucional más y su suerte dependerá de las decisiones que tomemos las organizaciones que formamos parte.Ahora la situación es complicada, pero el grupo tiene como objetivo desarrollar el programa con el que nos presentamos a las elecciones y no hay ningún problema.

–Anticapitalistas les hizo a Podemos e IU una propuesta de diálogo que no ha obtenido respuesta.

–No hay posibilidad de diálogo si no se soluciona el problema que nos ha traído a esta situación, la apropiación por una de las partes de un espacio compartido y la ruptura de la normalidad democrática que imperaba antes de que Anticapitalistas dejara de ser la dirección de Podemos Andalucía. Sin restituir esa normalidad, no cabe ninguna negociación ni de debate político. Hay que recuperar la horizontalidad y el respeto entre organizaciones.

–IU no se ha movido de esa exigencia. ¿Le falta pragmatismo?

–No sé si falta pragmatismo, pero no hay otra opción. Es normal que IU no se haya movido. ¿Cómo se puede obviar que haya un interlocutor que se apropia de un espacio compartido.Además, quien rompió la mesa de diálogo fue Teresa Rodríguez el 10 de agosto.

–Antonio Maíllo asegura que la intención de Anticapitalistas es convertir Adelante en una CUP a la andaluza. ¿Comparte esa visión?

–Sí

–¿Es optimista respecto al futuro de Adelante?

–Siempre soy optimista. Con esto también.Espero que los compañeros de Anticapitalistas comprendan que la situación no es razonable, ni deseable, ni positiva y, por lo tanto, nos van a devolver lo que es de todo para poder reconducir la situación.

–¿Cree que Adelante se presentará a las próximas autonómicas?

–No tengo ni idea

–Como dirigente de IU, ¿se siente satisfecha con el papel de su partido en el Gobierno central?

–Si comparamos con las decisiones que tomaba el Ejecutivo hace una década, sin lugar a dudas se nota la mano de Unidas Podemos. Se nota la sensibilidad social. La subida del salario mínimo fue un paso muy relevante y ni nos acordamos. La capacidad de llegar a acuerdos mostrada por Yolanda Díaz o Alberto Garzón contrasta mucho con las críticas que han arreciado contra ellos cuando han puesto sobre la mesa verdades incuestionables sobre las condiciones laborales en el campo o el valor añadido del turismo.

–¿Se puede comparar este Gobierno con el que hubo en Andalucía hace ya ocho años?

–Hay un hilo conductor. Aquello fue una decisión de nuestras bases y esto también. El criterio de la militancia, con cuyo esfuerzo se afrontan los procesos electorales y el trabajo institucional diario, es el que determina las acciones que hay que tomar.

–Si en el futuro suman con el PSOE, ¿podría repetirse?

–Las coyunturas las conoceremos en el futuro. Estamos a mitad de una legislatura que no tiene mínimo atisbo de que vaya a durar menos de lo previsto, pero la secuencia será igual. Tendremos un programa de gobierno alternativo, acreditaremos méritos e intentaremos ser alternativa de gobierno en Andalucía.

–¿Cómo son las relaciones con el PSOE andaluz?

–Son buenas, como con todas las organizaciones políticas y sociales

–Hace unos meses no era así.

–No es lo mismo cuando la interlocución es entre un grupo está en el gobierno y otro en la oposición que cuando los dos grupos están en la oposición o los dos en el gobierno. En general las relaciones son buenas y fluidas. Como debe ser.

–Pero es más lógica una buena relación con un aliado en potencia que con el PP

–Las relaciones son buenas. El PSOE está recién aterrizado en la labor de oposición y ha cambiado más de lo que hemos podido cambiar nosotros, que tenemos trienios en ese papel institucional