Borrasca Leonardo en Andalucía: Antonio Sanz pide prudencia ante el riesgo de inundación

El consejero de la Presidencia, Sanidad, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha intervenido este miércoles en directo en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, con Àngels Barceló, para informar sobre la última hora de la situación meteorológica en Andalucía, marcada por el paso de la borrasca Leonardo. La comunidad permanece en alerta este miércoles 4 de febrero ante el elevado riesgo de inundaciones en distintos puntos del territorio.

Las intensas precipitaciones, acompañadas en algunos casos de tormentas y fuertes rachas de viento, están provocando importantes acumulaciones de agua, crecidas de arroyos y complicaciones en la circulación. El escenario combina el aumento del caudal en varios cauces con incidencias derivadas del temporal, lo que mantiene activos los dispositivos de emergencia y refuerza el mensaje de prudencia. ¿Qué puede cambiar en pocas horas cuando el riesgo se concentra en los márgenes de los ríos y en la movilidad por carretera?

En municipios como Jerez de la Frontera, el desbordamiento del río Guadalete ha obligado al desalojo preventivo de varios vecinos, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra desplegada en diferentes zonas. Además, generan especial preocupación Grazalema y Ronda, que permanecen bajo alerta roja por el alto nivel de riesgo.

Un día “preocupante y largo”

Durante su intervención, Antonio Sanz advirtió de que la situación sigue siendo muy delicada. “Nos queda un día preocupante y largo”, señaló, insistiendo en que “lo importante ahora es actuar con precaución”. En esa línea, destacó la actitud preventiva de la Junta ante posibles emergencias: “Si se producen riesgos, nos anticiparemos, como hicimos ayer. Y si tenemos que evacuar a más personas, lo haremos”.

El consejero también subrayó la necesidad de coordinación institucional en un contexto de alta exigencia operativa. “Es fundamental que todas las administraciones colaboremos para anticiparnos a los problemas y proteger a la población”, afirmó, en referencia a la gestión de un episodio que está afectando a distintos puntos del territorio andaluz.

Incidencias

Sanz explicó que los servicios de emergencia están atendiendo numerosas incidencias relacionadas con desprendimientos de laderas y caída de árboles. Sin embargo, situó el foco principal en la evolución de los ríos: “Lo más preocupante ahora es el incremento de los cauces”, advirtió.

En este sentido, informó de que actualmente seis ríos de la comunidad se encuentran en nivel rojo de máximo riesgo y otros 18 permanecen en nivel naranja. Ese dato, trasladado durante su intervención, refleja el alcance del episodio hidrológico y la necesidad de mantener la vigilancia, especialmente en áreas próximas a cauces y pasos habituales que puedan verse afectados por el aumento del caudal.

Llamamiento a no acercarse a los cauces

El consejero hizo un llamamiento expreso a la responsabilidad ciudadana, con especial atención a las zonas más afectadas. “En los lugares con máximo nivel de riesgo, pido extremar la precaución en las cercanías de los cauces. Aunque se conozca bien la zona y se haya pasado por allí muchas veces, está prohibido cruzar. Hay que ser prudentes”, afirmó.

La advertencia se enmarca en una situación de alerta general por el riesgo de inundaciones y por las complicaciones asociadas a la lluvia y el viento. Las autoridades mantienen activos todos los dispositivos de emergencia y recomiendan seguir en todo momento las indicaciones oficiales mientras continúe el episodio de lluvias intensas.