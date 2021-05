"Antes de aprobar el Presupuesto de 2022, tendrán que cumplir lo pactado"

Manuel Gavira (Cádiz, 1969) es el nuevo portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. Sustituye a Alejandro Hernández. Es también secretario tercero de la Mesa de la Cámara.

-¿Cómo se interpreta este cambio en la portavocía del grupo?

-Responde a una estrategia que está marcando el partido, se supone que antes que tarde habrá elecciones en Andalucía, ha pasado la vorágine de Madrid y se han tomado las decisiones para que todo esté listo si llega ese momento. La maquinaria está casi lista.

Macarena Olona ya ha dicho que no va a ser la candidata

-¿Pero por qué se necesitan otro portavoz?

-Porque se ha acabado el ciclo de elecciones en España. El partido lleva tiempo trabajando en esto, y ésta ha sido la última de las decisiones.

-¿Cuándo cree que habrá elecciones en Andalucía?

-Creo que antes de final de este año, no creo que se llegue al final de esta legislatura. Entiendo que Juanma Moreno y el vicepresidente Marín quieran dar un mensaje de estabilidad, pero después de cada elección, en las que ha habido un descalabro de Ciudadanos, se producen movimientos. Después de las elecciones catalanas, en las que Ciudadanos tuvo un dato muy malo, intentaron lo de Murcia. Cuando falló, llegaron las elecciones de Madrid y, tras no sacar ningún parlamentario, Ciudadanos querrá hacer algo, porque hace cosas muy extrañas. Querrán cambiar la estrategia, hacer otros gestos, otras políticas.

-¿Por ejemplo?

-Lo que ha sucedido en Andalucía es un esperpento. Se llega a un acuerdo para una bajada de impuestos, con la idea que se presente por los tres grupos y Ciudadanos decide que no suscribe el texto con Vox. Y han llegado a tres acuerdos presupuestarios con nosotros, firmados en la misma mesa, sentados, el último con Juan Marín. Esto me genera desconfianza. Sólo hacen falta cinco parlamentarios de Ciudadanos para presentar una moción de censura con posibilidades. ¿Alguien se cree que si Arrimadas levanta el teléfono, no hay cinco que le vayan a decir que sí? Si eso es lo que ordena para salvar el partido.

-¿Pero usted cree que hay parlamentarios de Ciudadanos que se van a aliar con el PSOE para que un socialista vuelva a gobernar en la Junta?

-Es que antepondrán su interés, que es el de resucitar a Ciudadanos. Eso es lo que han intentado después de lo que ocurrió en las elecciones en Cataluña. Aquí ha habido conversaciones entre gente del PSOE y de Ciudadanos, quién con quién es otro asunto, pero las ha habido.

-¿Vox sigue dispuesto a aprobar al Presupuesto de la Junta de 2022? Que no se llegue a un acuerdo puede ser el argumento para convocar elecciones.

-No se puede dejar siempre la decisión última en el lado de Vox. ¿Qué van a decir PSOE y Ciudadanos cuando lleguen las elecciones andaluzas? Que no se puede dejar que Vox influya en el Gobierno andaluz, lo que han hecho en Madrid. Pero es que Vox influye ya, está pasando, lo hace con acuerdos, con el Presupuesto, con el apoyo a la investidura de Moreno. El mensaje del miedo de que Vox va a influir en Andalucía no va a calar, porque eso ya está sucediendo.

-¿Ustedes van a aprobar el Presupuesto de 2022?

-Hay que cumplir algunas promesas pactadas. Antes de aprobar nuevos pactos, habrá que acelerar acuerdos anteriores. Entiendo que, a causa de la pandemia, hay retrasos, pero hay que avanzar.

-¿Usted va a ser más duro que su compañero en la portavocía?

-Yo no vengo a ser más duro ni más blando, yo le tengo mucho respeto a Alejandro. Hay que hacer un discurso más claro, más contundente, no tan mimetizado con el del Gobierno, pero yo no voy a hacer un discurso más duro, sino el de Vox.

-¿Ha estado mimetizado el discurso con el del Gobierno?

-El votante de Vox quiere que su voto se traduzca en realidades, nuestro discurso debe ser claro, sin ambages, que se distinga que es de Vox.

-¿Querrá entrar en el próximo Gobierno?

-Hay que conocer el resultado. Si es un gran resultado y es decisivo, el comité ejecutivo nacional lo tendría en cuenta.

-¿Macarena Olona va a ser la candidata?

-Ella ya ha dicho que no, lo ha dicho ella, pero tenemos muchos diputados andaluces que son muy buenos y parlamentarios en esta Cámara que también lo son. También es verdad que Vox nombra los candidatos muy al final del proceso, no tenemos barones en las regiones, tenemos equipos y pueden ser varios. Lo importante es que la maquinaria esté lista, y casi lo está.