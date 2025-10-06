Las asociaciones andaluzas de mayores piden a la Junta y al Estado que cumplan con la Dependencia

La Federación de Organizaciones de Mayores Andaluzas (FOAM) ha vuelto a solicitar a las administraciones del Estado y de la Junta de Andalucía que dediquen más financiación a la prestación de Dependencia en un contexto de notable crecimiento económico. Estas asociaciones recuerdan las abultadas listas de espera en el reconocimiento de la prestación (una media de 345 días en España y de 565 días en Andalucía), las muertes de ancianos producidas durante estas demoras a lo largo del último año (22.878 fallecimientos en España y 5.029 en Andalucía) y exigen a las administraciones que cumplan "plenamente sus responsabilidades en materia de protección social".

La FOAM ha vuelto a criticar con dureza la gestión de la Dependencia por parte del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. En una nota remitida a los medios de comunicación, la federación de las asociaciones andaluzas ha detallado las medidas que deberían ponerse en marcha para que afrontar el "colapso" en el que se encuentra la ayuda a la Dependencia, apuntando a una adecuada financiación de la prestación: que la Administración General del Estado eleve la aportación estatal a los sistemas de Dependencia autonómicos al 50%, tal como se ha comprometido con el País Vasco para 2026, y que la Junta de Andalucía incremente el gasto al 2% del PIB autonómico, "destinando fondos extraordinarios" para los servicios en los domicilios y en las residencias.

La FOAM recrimina a ambas administraciones que la notable subida del PIB que han registrado en los últimos años no haya servido para impedir que el "sistema de cuidados deje desprotegidos a los más vulnerables". Al Gobierno central le achaca que no haya actualizado el porcentaje del PIB destinado a la dependencia desde 2012, una desactualización que ha "limitado la capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades" y a la Junta de Andalucía le afea que haya "reducido su inversión relativa en los últimos cinco años, dificultando la ampliación y mejora de los servicios disponibles".

Aunque la FOAM reconoce una reducción del número de personas que aguardan en las listas de espera desde 2024 a agosto de 2025 (un 4% en el conjunto de España y un 3,2% en Andalucía), la federación de asociaciones de mayores lamenta que a lo largo del último año hayan fallecido 22.878 personas en el país y 5.029 en la comunidad andaluza. Estas asociaciones, después de comparar las subidas del PIB con la evolución de las partidas dedicadas a la Dependencia desde 2018, critican las disimilitudes de ambos indicadores y consideran que la adopción de subidas en los presupuestos provocaría una "reducción drástica e inmediata de las listas de espera y el cumplimiento efectivo de la Ley de Dependencia de 2006 después de 19 años de incumplimiento".

La FOAM finaliza la nota haciendo saber a los medios que se han dirigido "formalmente" al presidente del Gobierno de España y al presidente de la Junta de Andalucía para "exponerles esta situación" pero que "a fecha de hoy ninguno ha dado respuesta". El "silencio" de ambos presidentes, añade la FOAM, "evidencia que la atención a la dependencia no es una prioridad política real pese a sus discursos públicos".