Avisos meteorológicos, alertas de Protección Civil y otros sistemas para advertir a la población: estas son las principales diferencias

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado su Plan Territorial de Emergencias por el paso de las borrascas Joseph y Kristin.

La borrasca Kristin está dejando un intenso temporal de viento, lluvia y fenómenos costeros en toda Andalucía. En días como este miércoles, informarse a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades es fundamental para evitar riesgos y mantener la seguridad. No obstante, la población puede llegar a confundirse entre los avisos de Aemet, las alertas de Protección Civil y otros sistemas para advertir a la población. ¿Cuáles son las diferencias entre todos ellos?

Aemet ha elevado durante esta jornada avisos por fuertes rachas de viento, precipitación acumulada y temporal marítimo en diversas comarcas andaluzas. Estos avisos meteorológicos se centran en el peligro que puede suponer un fenómeno adverso determinado. Su activación se somete a la superación de determinados umbrales de intensidad, por ejemplo, la cantidad de lluvia acumulada en una hora o la velocidad del viento.

Además, los avisos de Aemet se rigen en base a otros criterios objetivos, como la rareza o poco frecuencia del fenómeno, lo que hace que la población esté más o menos preparada para afrontar el peligro, y los posibles impactos que puedan producirse. En este sentido, existen tres niveles de peligro: bajo, o aviso amarillo; importante o moderado, de nivel naranja; o extraordinario, correspondiente a los avisos rojos.

¿Cómo se gestiona una alerta de Protección Civil?

Los avisos meteorológicos deben diferenciarse de las alertas de Protección Civil, que se declaran según el riesgo que puede suponer un fenómeno meteorológico, o cualquier otra situación de emergencia, para la población, sus bienes o infraestructuras. Los servicios de Protección Civil de cada comunidad autónoma pueden decretar prealertas o alertas, que no tienen por qué coincidir con los avisos de Aemet, tras evaluar la exposición y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante un evento meteorológico adverso.

En Andalucía, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias elevó este martes 28 de enero el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) a fase de emergencia, situación operativa 1, que se había mantenido en fase de premergencia desde el pasado viernes debido al paso de varias borrascas por la comunidad. Esta fase de emergencia se refiere a un fenómeno que "implica daños portenciales o efectivos y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes", aclara la Junta en un comuncicado.

Por su parte, la situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los mediso y recursos ordinarios de la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos, sin que se requiera la coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil. Ante este escenario, la administración autonómica ha decretado algunas medidas como la suspensión de la actividad lectiva presencial y la actividad asistencial en algunas comarcas de Almería, Málaga y Cádiz o el desalojo preventivo de viviendas próximas al río Guadarranque, en San Roque (Cádiz).

Alertas en teléfonos móviles y planes locales de emergencia

Las autoridades de Protección Civil disponen asimismo del sistema ES-Alert, una herramienta integrada en la Red de Alerta Nacional, que les permite emitir mensajes masivos de forma inmediata a todos los dispositivos móviles ubicados en el área afectada por una emergencia. Su recepción puede activarse a través de la configuración del teléfono móvil y debe diferenciar de aplicaciones independientes, como WeatherKit, de iOS, que envía alertas por condiciones climáticas adversas en base a la información de los servicios meteorológicos. Por el momento, la Junta de Andalucía no ha enviado ningún mensaje de ES-Alert durante el transcurso de este temporal.

Ejemplo de una alerta de WeatherKit, este miércoles en Andalucía. / D. S.

En paralelo, hasta 41 municipios han activado su Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Ámbito Local (PTEL): 14 en Málaga, 12 en Granada, cinco en Almería, cuatro en Huelva, tres en Cádiz, el de Córdoba capital y dos en Sevilla. También la capital hispalense ha decretado el cierre preventivo de sus parques, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio.

¿Qué recomendaciones seguir ante una emergencia por meteorología adversa?

En este contexto, la Agencia de Emergencias de Andalucía (112) recomienda extremar las precauciones y aplicar algunas medidas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad:

Ante el fuerte viento , cerrar y asegurar puertas y ventanas; y retirar del exterior de las casas los toldos, tiestos o cualquier otro objeto que pueda caer al vacío.

, cerrar y asegurar puertas y ventanas; y retirar del exterior de las casas los toldos, tiestos o cualquier otro objeto que pueda caer al vacío. En la calle o el campo , no protegerse en zonas próximas a muros o tapias y alejarse de cornisas o árboles que puedan desprenderse, así como de edificios en construcción o en mal estado. Tampoco subirse a andamios o plataformas que puedan verse desplazadas.

, no protegerse en zonas próximas a muros o tapias y alejarse de cornisas o árboles que puedan desprenderse, así como de edificios en construcción o en mal estado. Tampoco subirse a andamios o plataformas que puedan verse desplazadas. En zonas marítimas , alejarse de las playas y otras zonas bajas que puedan verse afectados por la subida de la marea o el oleaje.

, alejarse de las playas y otras zonas bajas que puedan verse afectados por la subida de la marea o el oleaje. Evitar los desplazamientos innecesarios por carretera. En caso de que el viento nos sorprenda viajando, se debe salir del interior del vehículo y buscar un lugar seguro en que refugiarse.

por carretera. En caso de que el viento nos sorprenda viajando, se debe salir del interior del vehículo y buscar un lugar seguro en que refugiarse. Con lluvia , se debe reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y nunca atravesar zonas inundadas o con balsas de agua. Si nos vemos por sorprendidos por una crecida, se debe abandonar el vehículo cuando el nivel de agua supere el eje de las ruedas.

, se debe reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y nunca atravesar zonas inundadas o con balsas de agua. Si nos vemos por sorprendidos por una crecida, se debe abandonar el vehículo cuando el nivel de agua supere el eje de las ruedas. Evitar estacionar en cauces , aunque estén secos; con tormenta , evitar árboles, piedras solitarios u objetos metálicos en el campo; y con oleaje , evitar transitar por paseos marítimos y rompeolas.

, aunque estén secos; , evitar árboles, piedras solitarios u objetos metálicos en el campo; y , evitar transitar por paseos marítimos y rompeolas. Ante la previsión de nevadas, se recomienda llevar el depósito de combustible lleno.

En cualquier caso, la EMA insta la población a mantener la calma y seguir la información a través de fuentes oficiales para evitar bulos y, en caso de emergencia, contactar con el 112.