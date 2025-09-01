Becas y ayudas que harán la vuelta al cole en Andalucía un poco más llevadera

El comienzo de un nuevo curso académico viene siempre cargado de novedades, buenos propósitos y una multitud de gastos asociados. El material escolar, el transporte o el comedor son algunos de los más comunes, según la etapa educativa de cada alumno. Por suerte, en Andalucía existen diversas ayudas al estudio que pueden hacer de esta una vuelta al cole más llevadera.

La Junta de Andalucía cuenta con el programa de gratuidad de los libros de texto para los niveles obligatorios de primaria y secundaria. Por otro lado, existen ayudas específicas como la Beca Adriano, para evitar el abandono escolar entre los alumnos en riesgo de exclusión social. A continuación, nos detenemos en algunas de ellas.

Programa de gratuidad de los libros de texto

La ley autonómica de Educación garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los centros docentes públicos. Es decir, todos los alumnos de primaria, secundaria y ciclos formativos de grado básico son potenciales beneficiarios de este programa. Según el curso, las familias recibirán un cheque-libro que podrán canjear en la librería de su elección, o bien el centro les informará del procedimiento de recogida de libros de texto para la reutilización de los mismos.

Beca 6000

La Beca 6000 es una dotación de 6.000 euros que tiene el fin de facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato y ciclos formativos de grado medio entre alumnos pertenecientes a familias con rentas modestas. Además de cumplir con ciertos requisitos económicos, se requiere participar en la convocatoria general de becas del Ministerio de Educación. Se prevé que la convocatoria para el actual curso 2025/2026 se abra el próximo mes de enero.

Beca Andalucía Segunda Oportunidad

Esta beca se dirige a personas de entre 18 y 24 años que hayan abandonado sus estudios sin haber obtenido un título de Educación Secundaria. Está dotada con 4.000 euros por curso escolar para compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación al estudio.

Beca Adriano

La Beca Adriano es una medida para evitar la exclusión y el abandono educativo ligado a los recursos económicos de la unidad familiar. Así, está dirigda al alumnado que curse Bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior o enseñanzas artísticas y deportivas en los centros docentes no universitarios de Andalucía.

Ayudas para la escolarización de menores de 3 años

Los centros adheridos al ''Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía' ofrecerán esta ayuda a las familias, que consiste en la bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar.

Ayudas al transporte escolar

La Junta de Andalucía ofrece asimismo ayudas al alumnado que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia para cursar estudios de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.