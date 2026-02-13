Cambio importante en los horarios de las ITV en Andalucía: menos sábados de apertura tras el nuevo convenio

La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa), encargada de gestionar la red de estaciones de ITV en la comunidad, ha firmado esta semana un nuevo convenio colectivo que afecta a sus cerca de 1.600 trabajadores y que introduce cambios relevantes en la organización del servicio. El acuerdo sustituye al anterior marco laboral, vigente entre 2008 y 2017.

La red andaluza de ITV está compuesta actualmente por 71 estaciones fijas y 14 unidades móviles, y el nuevo texto laboral modifica principalmente la distribución de los horarios de atención al público.

Menos sábados para pasar la ITV

La principal novedad del convenio es la reducción significativa de los sábados con servicio de inspección, una medida que reorganiza la atención sin disminuir el número total de horas semanales.

En las estaciones que atienden a grandes ciudades, solo abrirán dos sábados al mes, mientras que en las instalaciones situadas en zonas medianas o pequeñas la apertura se limitará a un único sábado mensual. Además, durante los meses de verano —julio y agosto— se contempla el cierre de cuatro sábados, lo que supone reducir a la mitad la actividad habitual de esos días.

Pese a esta restricción, la Junta asegura que la cobertura del servicio no se verá afectada, ya que las horas de atención se redistribuirán entre semana.

Reorganización del horario semanal

El convenio establece que las estaciones de mayor tamaño mantendrán su volumen de actividad, concentrando la atención de lunes a viernes en una franja ampliada, de 7:00 a 21:00 horas. Por su parte, las estaciones medianas y pequeñas continuarán operando con 40 horas semanales, también distribuidas entre los días laborables.

Asimismo, se implantará un sistema común de turnos, rotaciones y horarios dentro de cada estación, adaptado a sus características de capacidad y ubicación.

Mejora de condiciones laborales y organización

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, destacó que el acuerdo es fruto del consenso entre empresa y sindicatos y permitirá modernizar la organización, mejorar las condiciones laborales y garantizar la estabilidad económica de la compañía.

Entre las medidas incluidas figuran:

Un plan de reclasificación profesional para 457 trabajadores , reconociendo su experiencia y cualificación.

Nueva estructura de grupos profesionales y sistema de promoción interna.

Creación de un nivel de acceso para personal de nueva incorporación , especialmente jóvenes titulados.

Medidas para mejorar la conciliación, como la delimitación del periodo estival de vacaciones a trece semanas.

, como la delimitación del periodo estival de vacaciones a trece semanas. Extensión de la jornada intensiva al periodo navideño e incorporación de la figura del trabajador fijo-discontinuo.

Según la Junta, estos cambios permitirán optimizar el funcionamiento del servicio de ITV en Andalucía, adaptándolo a las necesidades actuales sin reducir la capacidad de atención a los usuarios.

La reducción de los sábados disponibles se convierte así en el eje principal de un convenio que reordena horarios y condiciones laborales tras años sin actualización.