Catalina García da por cerrada la crisis de los cribados del cáncer de mama

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha dado este martes por cerrada la crisis de los cribados del cáncer de mama sin ningún tipo de dudas. "Yo daría por cerrada la crisis de los cribados; hubo un problema, se reconoció hasta por el presidente, y se han puesto soluciones", ha dicho la también ex consejera de Salud durante su intervención en el Foro Joly Andalucía. En este sentido, la consejera ha defendido la actuación de Juanma Moreno en esta situación. "Yo no veo a muchos presidentes poniéndose delante de un micro, diciendo hay un problema, pido perdón, y vamos a tomar las medidas", ha dicho. "Y esas soluciones son dinero, profesionales y pedir perdón a todas las mujeres que han tenido ese problema".

La ex consejera de Salud también se ha pronunciado sobre la falta de información de los errores en los cribados del cáncer de mama. "Ojalá hubiese tenido información de los cribados; nuestra sensibilidad con la prevención es alta", ha asegurado para desvelar que ella es enferma de cáncer de mama desde 2013. "Cuando yo entré en la consejería (como viceconsejera de Jesús Aguirre en 2019), mi objetivo eran los programas de prevención, como muy bien sabe el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, aquí presente", ha asegurado. "Si yo hubiese sabido algo, hubiese tomado medidas enseguida", ha reiterado.

En ese sentido, ha detallado que los programas de cribado de cáncer de colon llegan al 95% de los andaluces, "no escondan la carta, vayan y participen. Es una prueba mínima y que salva muchas vidas". Catalina García también ha defendido el programa de prevención de ictus que funciona "365 días al año y 24 horas al día" desde el Hospital Virgen Macarena de Sevilla para toda Andalucía.