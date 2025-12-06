Cerca de 20 vuelos, afectados en Andalucía por la intensa niebla de este sábado

Casi una veintena de vuelos programados para aterrizar en aeropuertos andaluces han tenido que ser desviados este sábado debido a las condiciones de baja visibilidad provocadas por la intensa niebla. Los incidentes han afectado a los aeropuertos de Sevilla, Federico García Lorca Granada-Jaén y Jerez de la Frontera.

Según informan fuentes de Aena, en el aeropuerto de Sevilla fueron desviados trece vuelos procedentes de Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Bérgamo, Tenerife Sur, Ámsterdam, Birmingham, Edimburgo, Londres, Treviso, Trieste, Ibiza y Lisboa. La mayoría de ellos fueron redirigidos al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, mientras que otro vuelo tuvo que ser desviado a Faro (Portugal).

En el caso del aeropuerto de Jerez, un vuelo con origen en Madrid también se vio obligado a aterrizar en Málaga debido a la escasa visibilidad.

Por su parte, el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén registró igualmente problemas de niebla, lo que provocó el desvío de tres vuelos procedentes de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona, todos ellos igualmente redirigidos a Málaga-Costa del Sol.

El Barcelona, obligado a cambiar su plan de viaje

El FC Barcelona, que juega este sábado a las 18:30 ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja, se ha visto obligado a cambiar su pkan de viaje y a despegar con una hora de retraso hacia la capital hispalense debido a la intensa niebla sobre Sevilla.