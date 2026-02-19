Las claves jurídicas de grandes sucesos como el accidente de Adamuz o las inundaciones: "Puede no haber delito y sí una indemnización cuantiosa"

Andalucía ha encadenado dos grandes siniestros en el último mes. Del accidente de Adamuz a las inundaciones por la borrasca Leonardo, cientos de personas se han visto afectadas en calidad de heridos, desalojados o afectados por la diversidad de daños materiales. En especial en el primer caso, la reparación moral y económica de las víctimas está condicionada a procedimientos judiciales complejos que pueden prolongarse hasta diez años y en la calidad de los informes periciales aportados.

En este contexto, es habitual que los afectados tengan dudas acerca de cómo organizarse, cuáles son los pasos a seguir para reclamar una indemnización o qué pruebas pueden resultar determinantes. A continuación, el director del área de seguros de Le Morne Brabant Abogados, Diego González, responde a todas estas preguntas.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los afectados?

Las actuaciones en las primeras 72 horas tras un suceso de gran impacto son claves para constituir una reclamación. "En esta fase es esencial preservar comunicaciones, registros electrónicos y documentación técnica", asegura González. Este experto recomienda asimismo contar con asesoramiento especializado a la hora de negociar con las aseguradoras o los responsables. Entre los errrores más comunes de actuar en solitario se encuentran la pérdida de pruebas, la realización de declaraciones imprudentes o la firma de documentos sin comprender sus consecuencias jurídicas.

¿Es mejor una asociación o un abogado?

Las asociaciones de víctimas pueden aportar fuerza y visibilidad, mientras que un letrado propio proporcionará una estrategia personalizada. "Una línea de actuación combinada puede ser lo más efectivo", concluye González. Por el momento, el Tribunal de Instancia de Montoro tramita ocho escritos de entidades que solicitan personarse como acusación popular en la investigación por el accidente ferroviario de Adamuz.

¿Cuánto puede durar (y costar) el proceso?

"En grandes siniestros hablamos habitualmente de procedimientos complejos que pueden extenderse entre cinco y diez años", indica este experto en seguros. La instrucción penal suele alargarse por la necesidad de contar con informes periciales técnicos y la posibilidad de recurrir posteriormente ante instancias superiores. La investigación judicial de la tragedia de Adamuz se encuentra en fase preliminar, si bien González advierte: "La duración exige planificación financiera y procesal desde el inicio".

¿Cómo prepararse para el proceso?

Desde Le Morne Brabant explican que la primera decisión jurídica clave es diseñar una estrategia procesal integral desde el primer momento. Los grandes siniestros suelen exigir una actuación coordinada en los ámbitos penal, civil y contenioso-administrativo, en su caso. "La jurisdicción penal permite asegurar pruebas, depurar responsabilidad personales y activar mecanismos de investigación potentes. La vía civil garantiza la reparación económica. Cuando interviene la Administración, la responsabilidad patrimonial exige un planteamiento específico", agrega González.

¿A qué objetivos se puede aspirar con una demanda?

"Los objetivos de verdad, justicia y reparación no siempre son alcanzables en la misma medica", explica González, de ahí la importancia de plantear un propósito realista. Reconstruir las causas de un gran siniestro como el de Adamuz requiere pruebas con una carga técnica rigurosa y las condenas penales van asociadas a imprudencias graves y la acreditación sólida de su relación.

Por su parte, las indemnizaciones en la vía civil, como en el caso de las inundaciones, dependen de la prueba del perjuicio. "Muchos procedimientos generan mejoras normativas y de seguridad estructural", concluye.

¿Cuáles son las pruebas que determinan los daños?

Diego González enumera los registros electrónicos, los protocolos de seguridad y mantenimiento, las comunicaciones internas y los informes periciales independientes como las pruebas técnicas decisivas para resolver un gran suceso. La calidad de estos últimos puede determinar una condena o una absolución. "La prueba emocional como, por ejemplo, el impacto psicológico que han producido los hechos, no sustituye a la prueba técnica", arguye.

¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad civil?

Imponer una responsabilidad penal exige la comisión de una imprudencia grave y la clara vulneración de las normas de seguridad. Por su parte, la responsabilidad civil se fundamente en el daño y la negligencia, aunque sea leve. "Puede no existir delito y sí una indemnización cuantiosa. Son planos jurídicos distintos y autonómicos", señala Diego González.

¿Cómo se calcula una indemnización?

A la hora de resarcir los daños por un suceso se tienen en cuenta el perjuicio moral, el lucro cesante, los gastos futuros, la dependencia y la alteración del proyecto vital, según Le Morne Brabant. "El Baremo de Tráfico es referencia habitual, pero no constituye un límite absoluto. En grandes siniestros, el análisis debe ser individualizado y técnicamente fundamentado", añaden.

¿Qué medidas cautelares pueden adoptarse?

Los condenados al resarcimiento de la responsabilidad civil pueden someterse al abono de fianzas, embargos preventivos o el aseguramiento de pruebas que deben solicitarse en fases tempranas del procedimiento judicial. El motivo es que, tras años de proceso, exista patrimonio suficiente para responder ante las víctimas.

¿Cómo garantizar una indemnización por daños y perjuicios?

En línea con lo anterior, la acción directa frente a aseguradoras, la responsabilidad solidaria, la fijación de fianzas y, en su caso, la implicación de la Administración es clave para garantizar las indemnizaciones a largo plazo. "La estrategia financiera es tan importante como la jurídica", concluyen desde Le Morne.

Diego González recuerda que los seguros son actores centrales que discuten los límites de cobertura, exclusiones, la concurrencia de pólizas y la delimitación temporal del riesgo. "Un análisis técnico profundo de la póliza puede determinar diferencias indemnizatorias de enorme relevancia económica", remarca.