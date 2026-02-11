Abren una pieza separada para resolver las personaciones como acusación popular en el accidente de Adamuz

El Tribunal de Instancia de Montoro ha acordado abrir una pieza separada de acción popular para resolver sobre la admisión de las personaciones presentadas por diversas entidades, partidos políticos y asociaciones en el siniestro ferroviario de Adamuz. El accidente, ocurrido el pasado domingo 18 de enero, se cobró la vida de 46 personas y dejó más de 120 heridos tras el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión con un convoy Alvia que circulaba en dirección contraria.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal, plaza número dos, ha recibido hasta ocho escritos de personación como acusación popular que ahora tramitará de forma separada. Esta decisión judicial responde a la necesidad de gestionar ordenadamente las solicitudes de participación procesal de personas jurídicas privadas que pretenden intervenir en la causa penal abierta tras la tragedia ferroviaria acontecida en la localidad cordobesa.

Según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press, entre las entidades que solicitan personarse figuran el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Iustitia Europa y el partido político Vox, este último con solicitud de medidas cautelares y presentación de querella, por la que se han incoado diligencias previas del juzgado que posteriormente se acumularán a esta pieza separada. También ha presentado escrito la Asociación Hazteoir.org, acompañando su personación con una querella que ha dado lugar a diligencias previas.

Requisitos formales para las personaciones solicitadas

El Tribunal ha establecido que, con carácter previo a resolver sobre la admisión de las personaciones como acusaciones populares, se requiere a las partes para que subsanen distintos requisitos formales en el plazo de diez días. Una vez cumplimentados estos trámites, la autoridad judicial resolverá sobre la prestación de fianza correspondiente, un requisito habitual en los procedimientos de acción popular.

Además de las entidades ya mencionadas, el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha presentado su escrito de personación, junto con la Asociación 'Víctimas de los Políticos' y la Asociación Liberum, esta última solicitando la transformación de su denuncia en querella, lo que ha generado la incoación de diligencias previas adicionales. Completa el listado Alternativa Ferroviaria (Alferro), que también ha presentado querella en relación con los hechos investigados.

Denuncias presentadas por las víctimas del accidente

Paralelamente a las personaciones de acción popular, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha recibido hasta hace una semana un total de 14 denuncias de víctimas del accidente ferroviario, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tras la incorporación de la nueva jueza titular al órgano judicial, este se encuentra pendiente de pronunciarse sobre las distintas cuestiones planteadas tanto por las víctimas como por las partes personadas.

El volumen de personaciones y denuncias refleja la magnitud de la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, que ha conmocionado a la opinión pública y generado un intenso debate sobre la seguridad en las infraestructuras ferroviarias españolas. La tramitación separada de las acciones populares permitirá al tribunal gestionar con mayor eficacia el procedimiento judicial.

Peticiones de la Fiscalía para esclarecer las causas

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal de Instancia que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente ferroviario. Desde el Ministerio Público han propuesto que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos "sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos".

Esta petición busca garantizar que el análisis técnico del siniestro sea realizado por profesionales especializados que puedan determinar con precisión qué factores contribuyeron al descarrilamiento del tren Iryo y su posterior impacto contra el Alvia. La complejidad técnica del accidente requiere de una evaluación multidisciplinar que abarque aspectos relacionados con la infraestructura, el material rodante y las condiciones operativas en el momento del suceso.

Las cajas negras como elemento clave de la investigación

Asimismo, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Instancia que las cajas negras de los dos trenes del suceso se abran ante las juezas que llevan la investigación. Estos dispositivos registradores son fundamentales para reconstruir los momentos previos al accidente y conocer las condiciones exactas en que operaban ambos convoyes ferroviarios.

El primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes, correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y la toma de declaración del maquinista del Iryo -el del Alvia falleció en el accidente-, de tripulantes y de pasajeros que viajaban en ambos convoyes.

La Guardia Civil, además, ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes. También se da cuenta a la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo 18 a las 19.45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con el tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Análisis del material ferroviario en laboratorio especializado

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos investigados.

El análisis metalúrgico del fragmento de vía permitirá determinar si existió algún defecto estructural o de mantenimiento que pudiera haber contribuido al descarrilamiento. Este tipo de pericias son fundamentales para establecer si hubo negligencia en la conservación de la infraestructura ferroviaria o si, por el contrario, el accidente obedeció a otras causas.

Volcado de las cajas negras con participación de todas las partes

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas también en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, dado que son un elemento clave tanto para la investigación judicial como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

El volcado simultáneo de la información registrada en ambos dispositivos permitirá cruzar datos sobre la velocidad de circulación, el estado de las señalizaciones, las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control, así como cualquier incidencia técnica que pudiera haberse producido en los momentos previos al siniestro. Esta información será determinante para esclarecer las responsabilidades y adoptar las medidas correctoras necesarias.

Qué es la acción popular en el sistema judicial español

La acción popular es una figura procesal característica del ordenamiento jurídico español que permite a cualquier ciudadano o entidad personarse como acusación en determinados procedimientos penales, sin necesidad de ser directamente perjudicado por los hechos investigados. Este mecanismo de participación ciudadana en la administración de justicia tiene su fundamento en el artículo 125 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la acción popular.

Para ejercer la acción popular, las personas jurídicas o físicas deben cumplir ciertos requisitos formales, entre ellos la prestación de fianza para garantizar las costas procesales en caso de que su actuación sea declarada temeraria. El tribunal tiene la facultad de admitir o denegar las personaciones solicitadas en función del cumplimiento de estos requisitos y de la relevancia de la participación solicitada para el esclarecimiento de los hechos.

Cómo funcionan las investigaciones de accidentes ferroviarios

Las investigaciones de accidentes ferroviarios en España siguen un doble cauce: por un lado, la investigación judicial de posibles responsabilidades penales a cargo de los órganos jurisdiccionales competentes y, por otro, la investigación técnica realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

La CIAF tiene como misión exclusiva determinar las causas técnicas de los accidentes e incidentes ferroviarios y proponer recomendaciones de seguridad para evitar que se repitan en el futuro. Sus informes no tienen por objeto establecer culpabilidades ni determinar responsabilidades, función que corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. Sin embargo, las conclusiones técnicas de la CIAF suelen ser determinantes para las investigaciones judiciales.

Por qué es importante el análisis de las cajas negras ferroviarias

Las cajas negras ferroviarias, técnicamente denominadas registradores de datos, son dispositivos que graban de forma continua múltiples parámetros de funcionamiento del tren, incluyendo velocidad, aceleraciones, frenadas, estado de las señales, posición de los mandos y comunicaciones entre el maquinista y el centro de control. Estos datos resultan fundamentales para reconstruir con precisión los acontecimientos previos a un accidente.

A diferencia de las cajas negras de aviación, los registradores ferroviarios suelen almacenar información durante periodos más prolongados y con mayor nivel de detalle sobre los sistemas del tren. Su análisis permite determinar si el maquinista respetó las señales, si los sistemas de seguridad funcionaron correctamente y si hubo alguna incidencia técnica que pudiera haber sido determinante en el desarrollo del accidente.