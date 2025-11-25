Cuánto cobra el alcalde de tu municipio: los sueldos en Andalucía, uno a uno

En Andalucía, el sueldo de los alcaldes presenta un patrón muy distinto al del conjunto de España: en la muestra de 691 regidores (aquellos que han remitido su salario al Ministerio), el sueldo medio, contando también a quienes declaran cero euros, alcanza los 30.126,76 euros anuales. Sólo 41 alcaldes figuran con cero euros como total percibido (un 5,93 %), de modo que casi todos los alcaldes andaluces tienen algún tipo de retribución y, entre quienes cobran, el nivel típico se sitúa en torno a los 34.000 euros brutos al año.

Si se aísla el grupo de 650 alcaldes que sí declaran ingresos, el sueldo medio sube a 32.027,06 euros. La fotografía que dibujan estos datos es la de una clase política local andaluza donde la retribución está bastante extendida y concentrada en torno a ese suelo de algo más de 34.000 euros anuales.

En este contexto, el tipo de régimen de dedicación marca grandes diferencias: la mayoría de los alcaldes andaluces del archivo están en dedicación exclusiva, seguida de la parcial y, en menor medida, del grupo sin dedicación. ¿Dónde se pagan, por tanto, los sueldos más altos y cómo se reparten por provincias y municipios?

Mapa salarial de los alcaldes andaluces

Sobre los 691 alcaldes andaluces que aparecen en los datos del Ministerio, la distribución por régimen de dedicación es la siguiente:

Dedicación exclusiva : 360 alcaldes ( 52,1 % ).

: ( ). Dedicación parcial : 189 alcaldes ( 27,35 % ).

: ( ). Sin dedicación: 142 alcaldes (20,55 %).

La mayoría está, por tanto, en dedicación exclusiva. Si se mira el sueldo según el régimen, las diferencias son claras:

Exclusiva (360 alcaldes):

(360 alcaldes): Sueldo medio : 42.710,27 € .

: . Parcial (189 alcaldes):

(189 alcaldes): Sueldo medio : 25.912,07 € .

: . Sin dedicación (142 alcaldes):

(142 alcaldes): Sueldo medio : 3.834,58 € .

: . Dentro de este grupo, 41 alcaldes no cobran nada.

El contraste entre los más de 42.000 euros de media en exclusiva y los 3.834,58 euros de quienes figuran sin dedicación refleja un sistema con fuertes escalones internos de retribución municipal.

En la siguiente tabla se pueden buscar por distintos parámetros como municipio, salario o tipo de dedicación, cuánto gana cada alcalde en España:

Tramos de sueldo en los ayuntamientos andaluces

Repartiendo los 691 alcaldes andaluces por tramos del total que perciben, el mapa queda así:

0 € : 41 alcaldes ( 5,93 % ).

: ( ). 1–6.000 € : 72 alcaldes ( 10,42 % ).

: ( ). 6.000–15.000 € : 49 alcaldes ( 7,09 % ).

: ( ). 15.000–30.000 € : 134 alcaldes ( 19,39 % ).

: ( ). 30.000–50.000 € : 325 alcaldes ( 47,03 % ).

: ( ). 50.000–70.000 € : 54 alcaldes ( 7,81 % ).

: ( ). 70.000–100.000 € : 16 alcaldes ( 2,32 % ).

: ( ). Más de 100.000 €: 0 alcaldes.

La conclusión rápida es que casi la mitad de los alcaldes andaluces (47 %) se mueve entre los 30.000 y los 50.000 euros, mientras que sólo un grupo muy reducido (2,3 %) supera los 70.000 euros. Por arriba no hay ningún alcalde que pase de los 100.000 euros anuales en esta muestra.

Los 10 alcaldes mejor pagados de Andalucía

El top salarial andaluz está formado íntegramente por alcaldes en dedicación exclusiva. Según el Excel, los 10 sueldos más altos son:

Sevilla (Sevilla) – 95.684,88 €. Málaga (Málaga) – 95.500,63 €. Marbella (Málaga) – 95.464,60 €. Almería (Almería) – 91.101,61 €. Roquetas de Mar (Almería) – 88.534,20 €. Fuengirola (Málaga) – 84.244,00 €. Huelva (Huelva) – 77.953,50 €. Jerez de la Frontera (Cádiz) – 76.355,86 €. Jaén (Jaén) – 74.574,70 €. Motril (Granada) – 74.562,48 €.

El techo retributivo andaluz del archivo se concentra en grandes ciudades y municipios de costa: Sevilla, Málaga, Marbella, Roquetas de Mar, Fuengirola…, junto a capitales como Almería, Huelva, Jaén o un gran municipio como Jerez de la Frontera.

Diferencias salariales por provincias

Conviene tener presente que todo este análisis se refiere siempre a los 691 municipios andaluces que aparecen en los datos, que son la muestra disponible, y no todos los municipios puesto que no todos han declarado los salarios de sus máximos ediles. Si se ordenan las provincias por sueldo medio (incluyendo a quienes no cobran), la tabla queda así:

Cádiz : 36 alcaldes , media 36.531,73 € .

: , media . Málaga : 85 alcaldes , media 36.014,12 € .

: , media . Jaén : 93 alcaldes , media 35.231,98 € .

: , media . Córdoba : 71 alcaldes , media 33.563,06 € .

: , media . Granada : 116 alcaldes , media 27.787,57 € .

: , media . Sevilla : 91 alcaldes , media 26.470,58 € .

: , media . Huelva : 70 alcaldes , media 25.984,51 € .

: , media . Almería: 92 alcaldes, media 25.026,75 €.

Las provincias con sueldos medios más altos en el archivo son Cádiz, Málaga y Jaén, mientras que Almería, Huelva y Sevilla aparecen más abajo en media, en parte por un peso mayor de pequeños municipios con dedicación limitada o sin dedicación.

A continuación, el detalle por provincia.

Almería

En Almería se incluyen 92 municipios en el archivo:

Sueldo medio : 25.026,75 € .

: . Alcaldes con 0 €: 11 (11,96 %).

Reparto por dedicación:

Exclusiva : 35 alcaldes ( 38,04 % ).

: ( ). Parcial : 24 alcaldes ( 26,09 % ).

: ( ). Sin dedicación: 33 alcaldes (35,87 %).

El alcalde mejor pagado de la provincia es el de Almería (capital), con 91.101,61 euros en dedicación exclusiva.

Cádiz

En Cádiz figuran 36 municipios:

Sueldo medio : 36.531,73 € .

: . Alcaldes con 0 €: 4 (11,11 %).

Distribución de dedicaciones:

Exclusiva : 25 alcaldes ( 69,44 % ).

: ( ). Parcial : 3 alcaldes ( 8,33 % ).

: ( ). Sin dedicación: 8 alcaldes (22,22 %).

El alcalde mejor pagado de la provincia es el de Jerez de la Frontera, con 76.355,86 euros y dedicación exclusiva.

Córdoba

En la provincia de Córdoba hay 71 municipios registrados:

Sueldo medio : 33.563,06 € .

: . Alcaldes con 0 €: 1 (1,41 %).

Régimen de dedicación:

Exclusiva : 51 alcaldes ( 71,83 % ).

: ( ). Parcial : 12 alcaldes ( 16,90 % ).

: ( ). Sin dedicación: 8 alcaldes (11,27 %).

El alcalde mejor pagado de la provincia es el de Lucena, con 63.399,49 euros en dedicación exclusiva.

Granada

En Granada se recogen 116 municipios:

Sueldo medio : 27.787,57 € .

: . Alcaldes con 0 €: 8 (6,90 %).

Tipos de dedicación:

Exclusiva : 51 alcaldes ( 43,79 % ).

: ( ). Parcial : 46 alcaldes ( 39,87 % ).

: ( ). Sin dedicación: 19 alcaldes (16,34 %).

El alcalde mejor pagado de la provincia es el de Motril, con 74.562,48 euros y dedicación exclusiva.

Huelva

En Huelva los incluye 70 municipios:

Sueldo medio : 25.984,51 € .

: . Alcaldes con 0 €: 9 (12,86 %).

Reparto por dedicación:

Exclusiva : 26 alcaldes ( 37,14 % ).

: ( ). Parcial : 26 alcaldes ( 37,14 % ).

: ( ). Sin dedicación: 18 alcaldes (25,71 %).

El alcalde mejor pagado de la provincia es el de Huelva (capital), con 77.953,50 euros en dedicación exclusiva.

Jaén

En la provincia de Jaén constan 93 municipios:

Sueldo medio : 35.231,98 € .

: . Alcaldes con 0 €: 3 (3,23 %).

Distribución de dedicaciones:

Exclusiva : 63 alcaldes ( 67,74 % ).

: ( ). Parcial : 25 alcaldes ( 26,88 % ).

: ( ). Sin dedicación: 5 alcaldes (5,38 %).

El alcalde mejor pagado de la provincia es el de Jaén (capital), con 74.574,70 euros en dedicación exclusiva.

Málaga

En Málaga aparecen 85 municipios:

Sueldo medio : 36.014,12 € .

: . Alcaldes con 0 €: 2 (2,35 %).

Régimen de dedicación:

Exclusiva : 46 alcaldes ( 54,12 % ).

: ( ). Parcial : 32 alcaldes ( 37,65 % ).

: ( ). Sin dedicación: 7 alcaldes (8,24 %).

El alcalde mejor pagado de la provincia es el de Málaga (capital), con 95.500,63 euros en dedicación exclusiva, seguido muy de cerca por Marbella, con 95.464,60 euros.

Sevilla

En la provincia de Sevilla se analizan 91 municipios:

Sueldo medio : 26.470,58 € .

: . Alcaldes con 0 €: 8 (8,79 %).

Distribución de dedicaciones:

Exclusiva : 47 alcaldes ( 51,65 % ).

: ( ). Parcial : 6 alcaldes ( 6,59 % ).

: ( ). Sin dedicación: 38 alcaldes (41,76 %).

El alcalde mejor pagado de la provincia es el de Sevilla (capital), con 95.684,88 euros en dedicación exclusiva, que además representa el mejor sueldo de toda Andalucía en el archivo.