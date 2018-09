La comisión de la Faffe empieza mañana bajo la sombra del adelanto electoral

La comisión de investigación sobre el funcionamiento de la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) tendrá su sesión constitutiva mañana a la 17:00. Será entonces cuando los diputados que forman parte de la investigación parlamentaria elijan al presidente de la misma y decidan cuáles serán los próximos pasos a seguir: el acuerdo para la lista de comparecientes y el calendario.

La propuesta del PP salió finalmente adelante después de que el PSOE retirase su veto antes del primer Pleno del curso. Tras su creación, la semana pasada, la comisión de investigación echará a andar con la vista puesta en el posible adelanto electoral que la haría decaer, como el resto de iniciativas parlamentarias que siguen activas en la Cámara y no finalicen su tramite.

Hay quien, como Juan Marín, es optimista respecto al futuro de la comisión, que servirá para indagar en los escándalos que han salido de la extinta fundación dependiente de la Consejería de Empleo. El líder naranja aseguró ayer que, de no haber adelanto electoral -y él no ve razones suficientes para ello- hay tiempo en los cuatro meses de legislatura que quedan para sacar conclusiones. Y en caso de que finalmente se disuelva el Parlamento, Marín garantizó que volverá a impulsar una nueva comisión de investigación sobre la Faffe.Los ojos están puestos, sobre todo, en el ex director gerente de la entidad Fernando Villén, quien gastó presuntamente más de 15.000 euros de dinero público en un prostíbulo de Sevilla con una tarjeta asignada a su puesto en la Faffe. Además, el consejero de Empleo, Javier Carnero, reconoció en comisión parlamentaria que hay otros 23.000 euros más con una tarjeta asignada a su puesto. El ex director gerente de la Faffe volverá a declarar el 11 de octubre por el asunto del prostíbulo en el Juzgado de número 6 de Sevilla, que dirige la magistrada María Núñez Bolaños.

Algunos grupos tienen ya claro quienes serán sus representantes en la comisión que echa a andar mañana. En Ciudadanos tienen incluso una propuesta de presidente: su parlamentario por Granada, José Antonio Funes. Junto a él estará también Marta Bosquet, que ya participó en la comisión sobre los cursos de formación. Resulta llamativo que sea Funes el propuesto, toda vez que no estará en la próxima legislatura en el Parlamento andaluz, ya que no va en las listas de Ciudadanos a las autonómicas.

Ciudadanos anuncia que impulsará una nueva comisión si se disuelve el Parlamento

Los populares lucharán por presidir la comisión y es probable que en Podemos los apoyen

Hay otras fuerzas que no están por la labor de que se repita una presidencia naranja en una investigación parlamentaria. El diputado onubense de Ciudadanos, Julio Díaz, fue el presidente de la comisión que indagó sobre las irregularidades en la gestión de los cursos de formación, al principio de la legislatura. PP y en Podemos no están satisfechos del trabajo que hizo Díaz y en el partido morado reconocen incluso que sería conveniente que los populares presidan el organismo, ya que son ellos los proponentes. El partido que dirige Juanma Moreno recogió ayer el guante e intentará que sea uno de sus diputados quien presida la comisión. Teresa Ruiz-Sillero, portavoz de Empleo del PP, estará en representación de su partido, como ya hizo durante la comisión de la formación y podría ser la candidata a dirigir esta. Se apoyará en Jaime Raynaud y como suplentes estarán Carmen Crespo, portavoz parlamentaria, y Pablo Venzal, vicesecretario del PP. Por Podemos estará Jesús Romero, pese a que no repetirá en la próxima legislatura, acompañado de Carmen Lizárraga. Los suplentes de la formación morada serán Esperanza Gómez y Jesús Rodríguez.

Antonio Maíllo e Inmaculada Nieto serán los diputados de IU en el organismo parlamentario. En el PSOE repite Marisa Bustinduy, que ya estuvo en la comisión de los cursos de formación. También estará el parlamentario socialista por Jaén José Latorre.