Griñán se niega a responder a las preguntas sobre el caso ERE en el Senado

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán se ha negado a responder a las preguntas formuladas en el curso de la Comisión de Investigación sobre financiación de partidos que ha tenido lugar en la mañana de este jueves en el Senado por considerar que, en tal caso, podría perjudicar su "derecho a la defensa" en el juicio de los ERE que está desarrollándose aún en la Audiencia de Sevilla.

Griñán, quien ha comparecido en la sesión 49 de dicha comisión después de haberlo hecho la presidenta, Susana Díaz, y el ex presidente Manuel Chaves, ha procedido a leer una declaración previa antes de asegurar que no iba a responder a las preguntas del portavoz del PP, único partido que ha solicitado la comparecencia de los dirigentes socialistas en la Cámara Alta.

"Estoy pendiente de hacer mi informe de defensa, no lo he hecho aún, y entenderá que en este momento no puedo perjudicar mi derecho a defensa. Por lo tanto no voy a declarar porque he de preservar mi derecho a la defensa y la garantía de presunción de inocencia; ésta es la última intervención que voy a hacer", ha señalado al comienzo de la sesión, señalando además la coincidencia la fecha de la comparecencia con la fecha de las elecciones andaluzas del domingo.

El portavoz del PP, Luis Aznar, ha expuesto su argumentario frente a quien fue consejero de Economía y Hacienda, intentado vincular los 680 millones dedicados a ayudas sociolaborales en el caso ERE, cifra estimada por la Fiscalía en su escrito de conclusiones, con un supuesto sistema de "favores" mediante "procedimientos fraudulentos" con empresas que posteriormente efectuaban "donaciones" irregulares al PSOE de Andalucía.

La creación de esta comisión de investigación fue impulsada por el Grupo Parlamentario Popular. El resto de formaciones tomó la decisión de no participar en ella desde el inicio al considerar que se trata de una argucia política del PP para confrontar la celebrada en el Congreso para examinar la supuesta financiación irregular de la formación popular.