Estos son los consejos de Andalmet ante las lluvias y los vientos por la borrasca que llega a Andalucía

La llegada de la borrasca Aline trae consigo la inestabilidad meteorológica que va a vivirse en Andalucía y gran parte de España en los próximos días. Por ello, la Aemet ha activado diversas alertas tanto por vientos como por fuertes lluvias y oleaje (en las zonas de costa) que estarán activas en la región durante parte de los días 19, 20 y 21 de octubre.

Las previsiones señalan que pueden darse casos de vientos de 80 kilómetros por hora, que podrían llegar a acercarse a los 100 kilómetros por hora en zonas altas y el Golfo de Cádiz. En las zonas de costa puede haber fuerte oleaje, con olas de hasta 5 metros en algunos puntos. A esto se le suman las previsiones de fuertes lluvias, que pueden dejar acumulación de entre 20 mm y 30 mm, lo que ha llevado a que Aemet active diversas alertas.

Desde Andaluza de Meteorología (Andalmet) han publicado varios consejos en sus redes sociales para informar a la población civil sobre cómo mantenerse a salvo en estos casos.

Las recomendaciones de Andalmet

Ante este temporal y sus fuertes rachas de viento, desde Andalmet recomiendan retirar los objetos susceptibles de caer de ventanas, balcones y terrazas, como las macetas u otro tipo de mobiliario. Otra de sus recomendaciones es cerrar puertas y ventanas y recoger los toldos.

Por otra parte, de estar en una población, recomiendan "evitar pasar debajo de cornisas, árboles, andamios, grúas o muros que puedan desprenderse". Mientras que si se sufren las consecuencias de las rachas de viento en el campo y montaña recomiendan evitar subir a lugares altos y expuestos al viento.

También han publicado una serie de recomendaciones en relación a las lluvias intensas:

No atravesar a pie o en vehículo tramos inundados, ya que en ocasiones la fuerza del agua puede arrastrar a una persona.

a pie o en vehículo ya que en ocasiones la fuerza del agua puede arrastrar a una persona. Localizar las zonas más altas del lugar en el que se encuentra por si fuera necesario dirigirse a estas.

en el que se encuentra por si fuera necesario dirigirse a estas. Sintonizar las emisoras de radio y los canales oficiales para conocer la información sobre la situación.

Respecto a las alertas en la costa, recomiendan no acercarse a las zonas afectadas por los vientos y no hacerse fotografías en zonas peligrosas para evitar, dentro de lo posible, sufrir un accidente. Otra recomendación que hacen es no salir a navegar y comprobar el amarre de la embarcación si es que se dispone de una.