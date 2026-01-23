Cronología de las llamadas a emergencias para auxiliar al tren Alvia tras el accidente en Adamuz

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha negado este viernes una supuesta falta de asistencia a los viajeros del tren Alvia 2384, el más afectado por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y para argumentarlo ofrece el detalle de la cronología de las llamadas que se efectuaron a los servicios de emergencias.

Ante las informaciones surgidas sobre las llamadas al número de emergencia 112 para avisar del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero y una supuesta falta de asistencia a los viajeros del tren Alvia 2384, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible traslada íntegramente la cronología y la secuencia de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia que evidencian que el aviso se produjo de forma inmediata.

Tres minutos antes de las ocho de la tarde del domingo pasado, según Transportes, el Centro de Autoprotección y Seguridad de Adif (CASH24) avisó al Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe (CECON) de que había heridos en el Alvia, además de informar del descarrilo del Iryo. El 112 de Emergencias recibe el aviso sobre los heridos del Alvia a las 20:00:26.

Esta es la reproducción de la secuencia: