¿Cuánto cobra un policía local en Andalucía?

El sueldo de un policía local es una de las cuestiones que más interés despierta entre aquellos que se plantean opositar. Sin embargo, esta cifra no es un única ni cerrada: varía en función del ayuntamiento, la antigüedad del agente o los complementos específicos del puesto. Por ello, es inevitable preguntarse cuánto cobran estos profesionales en Andalucía.

En primer lugar, los policías locales pertenecen al grupo C1 del funcionariado. Por lo tanto, cuentan con un salario base común a toda España que, en 2026, se sitúa en 900,63 euros; además de las correspondientes pagas extra (778,42 euros). A esta cantidad se añaden otros conceptos retributivos que elevan de forma significativa la nómina mensual. Así, la cuantía final depende en gran medida del municipio en el que se trabaje, el nivel asignado y la trayectoria profesional.

¿Cuánto cobra un agente de la policía local en Andalucía?

En términos generales, el sueldo bruto mensual de los agentes suele moverse en una horquilla que va de los 1.200 a los 2.000 euros aproximadamente. De acuerdo con la academia de oposiciones CEAC, Andalucía es una de las comunidades autónomas con los salarios más altos, ya que rondan los 2.000 euros brutos de media en 14 pagas; unos 28.000 euros brutos anuales.

Para concretar esta cifra, hay que tener en cuenta el complemento de destino fijado por cada administración. "Este plus puede situarse entre los 420 y los 612 euros brutos al mes, y se suma al sueldo base y al resto de complementos retributivos", informan desde Flou Oposiciones.

Por otro lado, la antigüedad es clave para los funcionarios públicos. Así, al sueldo base de un policía local se añade una determinada cantidad correspondiente a cada trienio acumulado en su puesto de trabajo. De manera que sus ingresos experimentan un aumento de 32,96 euros mensuales por cada tres años trabajados; es decir, 395,52 euros al año.

En definitiva, la retribución de un agente municipal en Andalucía no responde a una cifra fija, sino al resultado de sumar diferentes conceptos salariales y la experiencia acumulada. Aunque el sueldo base marca el punto de partida, factores como el nivel asignado al puesto y los años de servicio determinan la cantidad final, que puede situarse en torno a los 28.000 euros brutos anuales de media, e incluso superarlos en determinados municipios.

¿Qué factores influyen en el sueldo de un policía local?

Aunque las cifras orientativas permiten hacerse una idea aproximada, lo cierto es que la nómina varía notablemente según el caso. Como hemos visto, existen distintos elementos organizativos y profesionales que explican estas diferencias y que conviene analizar de forma separada para entender cómo se configura realmente el salario. Estos son los principales aspectos que marcan estas variaciones: