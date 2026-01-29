Berta Amador, experta en oposiciones: "2026 será el año de las oportunidades por las jubilaciones masivas"

Enero llega con la mirada puesta en las oposiciones, o al menos así es para miles de aspirantes al empleo público. El inicio del año se percibe como una oportunidad real para lograr un puesto estable en la Administración; especialmente, a través de convocatorias como las de Tropa y Marinería o Seguridad Social, dos procesos que concentran buena parte de la oferta durante el primer trimestre.

Berta Amador, experta en orientación y planificación de oposiciones, analiza por qué estas plazas despiertan tanto interés, qué perfiles suelen optar a ellas y cuáles son los errores más habituales al retomar el estudio tras el parón de las fiestas navideñas. Además, ofrece su visión sobre las tendencias que marcarán la preparación de los procesos selectivos en 2026.

Tropa y Marinería o Seguridad Social: dos opciones con muchas oportunidades

El pasado 31 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria de los exámenes oficiales para cubrir 1.065 plazas en la Seguridad Social. Desde entonces, miles de opositores se preparan con el objetivo de superar este proceso. "Enero es el mes de los nuevos propósitos y estas plazas representan una oportunidad real de materializarlos", sostiene Amador, que trabaja como Brand Business Manager de Flou, plataforma especializada en la preparación de oposiciones.

La experta se refiere también a las plazas de Tropa y Marinería, cuya convocatoria se anunció el 8 de enero para la cobertura de 4.527 plazas (3.209 en el Ejército de Tierra, 693 en la Armada y 630 en el Ejército del Aire y del Espacio). En ambos casos, se trata de "plazas muy rápidas de conseguir", explica Amador. "En Tropa y Marinería el proceso es corto y puedes estar trabajando casi de inmediato. En Seguridad Social, ahora hay muchísimas vacantes porque necesitan cubrir personal urgentemente. Los opositores saben que es una oportunidad única".

Ambas opciones acogen perfiles totalmente distintos. "El aspirante de Tropa y Marinería suele ser joven, con vocación de servicio y ganas de una carrera dinámica y activa", prosigue. Mientras tanto, "el opositor de Seguridad Social busca estabilidad administrativa pura, a menudo compaginando el estudio con cargas familiares o trabajo previo". Por lo tanto, "mientras que unos buscan aventura y promoción interna, los otros priorizan la conciliación y el horario de oficina".

¿Cuáles son los principales errores al retomar el estudio?

Teniendo todo esto en cuenta, la motivación alcanza su punto más alto. Sin embargo, después del parón de las fiestas navideñas no siempre es fácil retomar el estudio. En palabras de Amador, "el error principal es "todo o nada": intentar recuperar el tiempo perdido estudiando diez horas diarias desde el primer día". Muchos opositores creen que esta es la mejor manera de compensar, pero "suele acabar en abandono por agotamiento antes de febrero".

Asimismo, el comienzo de año también es una oportunidad para recuperar procesos que previamente fueron abandonados. "Mi consejo es que estos opositores no se sientan culpables. No es empezar de cero porque ya tienen una base y conocen el camino", añade la experta. "Al final, la plaza no es para el que nunca se detiene, sino para el que vuelve a intentarlo y persiste hasta conseguirlo".

En cuanto a la actualización del temario, se trata de uno de los factores más decisivos. "Es clave. En Seguridad Social, por ejemplo, los cambios legislativos son constantes". Por ello, "hay que reengancharse con método, no con desesperación, para que la motivación sea sostenible".

¿Y qué pueden hacer los que empiezan de cero? "Lo primero es entender que opositar no es memorizar, es entrenar. Deben buscar un método que se adapte a su vida y no al revés". En este sentido, Amador explica que "es fundamental contar con una planificación realista y, sobre todo, no sentirse abrumados por el volumen del temario. El mejor momento para empezar fue ayer; y el segundo mejor es hoy", concluye sobre un proceso que, en sus palabras, "no depende de la inteligencia, sino de la constancia".

¿Qué buscan los opositores y cuáles son las nuevas tendencias del empleo público?

"El opositor busca facilidad y resultados", subraya Amador. "Ya no se lleva el estar encerrado en la biblioteca; ahora la gente quiere estudiar desde cualquier lugar con un método flexible que se adapte a su vida. Además, los aspirantes son más estratégicos y eligen oposiciones con muchas plazas y procesos rápidos". Es por ello que las de Seguridad Social y Tropa y Marinería se consolidan como las favoritas: muchas plazas, procesos rápidos y necesidad de contar con personas jóvenes y con ganas.

El 2026 se vislumbra como "un año récord". En palabras de la preparadora, "estamos ante una de las mayores tasas de reposición de la historia debido a las jubilaciones masivas de la Administración Pública. Esto se traduce en convocatorias constantes y acumuladas. Este va a ser, sin duda, el año de las oportunidades. No es solo un buen momento para opositar, es el momento", puntualiza.