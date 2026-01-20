"Hay opositores que el domingo eran aptos y hoy ya no lo son por las heridas del accidente": Las academias piden flexibilidad para los aspirantes afectados en Adamuz

El accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) ha afectado de manera directa a decenas de opositores a ayudantes de instituciones penitenciarias que regresaban a Andalucía tras examinarse en Madrid. Muchos de ellos viajaban en el tren Alvia siniestrado después de participar en el proceso selectivo para optar a una de las 900 plazas convocadas por el Gobierno.

Así lo ha explicado Raquel López, gerente de la Academia de Prisiones, en una entrevista concedida este martes al programa La Hora de La 1, de TVE. "Hay opositores que el domingo eran aptos y hoy ya no lo son, porque están con un traumatismo", ha advertido, subrayando que las consecuencias físicas del accidente pueden impedir que algunos aspirantes continúen con normalidad el proceso.

"Pedimos flexibilidad para quienes no pueden seguir ahora el proceso"

Durante la entrevista, López señaló que desde los centros de la Academia de Prisiones se desplazaron "muchísimos opositores andaluces" al examen celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. "La mayor parte de nuestros alumnos son de Andalucía occidental: Huelva, Sevilla, Córdoba o Cádiz. Fueron a Madrid con muchísima ilusión y se han encontrado con una situación totalmente catastrófica", afirmó.

La gerente explicó que el estado de los alumnos es muy desigual. "De algunos no sabemos nada, de otros tenemos buenas noticias, otros están heridos y otros perdieron el tren literalmente", indicó, reconociendo la incertidumbre que aún persiste sobre parte de los viajeros.

López recordó que el proceso selectivo continúa con la publicación de notas, las pruebas médicas previstas para la primera quincena de febrero y el posterior curso de formación en Cuenca. "Hay personas que ahora mismo no pueden presentarse a esas pruebas por las lesiones que sufren", señaló, motivo por el que pidió comprensión a la Administración.

"Estoy segura de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como en otras ocasiones, va a ser flexible y les va a ayudar", aseguró, insistiendo en que se trata de una situación excepcional.

Además, anunció que la academia ha puesto a disposición de los afectados recursos de apoyo psicológico y social. "Tenemos psicólogos y trabajadores sociales disponibles para quien lo necesite", explicó, antes de reiterar el apoyo a las familias de las víctimas y a los opositores heridos. "Antes que academia somos personas", concluyó.