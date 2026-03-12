Cuánto cuesta llenar el depósito en Andalucía en marzo: así están ahora los precios de gasolina y diésel

La guerra en Oriente Próximo continúa repercutiendo en la economía andaluza, en especial en lo que al precio de los carburantes se refiere. El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán está haciendo que repostar sea cada día más caro. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el precio medio de la gasolina en Andalucía ha subido de 1,489€/l el pasado 28 de febrero hasta los 1,706€/l este miércoles 11 de marzo era de 1,706€/l. Mientras que el diésel, asciende ya a 1,835€/l, de los 1,447€/l que marcaba antes de la escalada bélica.

Con todo ello, en los últimos días el precio del gasóleo ya ha superado en algunas gasolineras la barrera de los dos euros, lo cual no ocurría desde el estallido de la guerra de Ucrania. Por aquel entonces, la gasolina se vio más afectada que el diésel, en contraste con lo que ocurre ahora. El barril de Brent, de referencia para Europa, alcanzó su máximo este lunes 9 de marzo al superar los 119 dólares, aunque en las últimas horas su precio se ha contenido hasta el entorno de los 100 dólares, sin que ello se haya traducido en un descenso de los combustibles a pie de calle. En este sentido, ¿qué precios marcan las gasolineras en la actualidad?

El portal especializado Komparing.com ofrece una instantánea actualizada de las tarifas en las principales gasolineras de Andalucía. En Sevilla, el precio medio del diésel ha pasado de 1,43€/l el 28 de febrero a 1,81€/l el 10 de marzo, lo que se traduce en un incremento del 26,6%. Por encima de este valor, el litro de diésel (tanto normal como premium) se encuentra disparado en las gasolineras Repsol de las calles Torneo (2,027€/l) y Ronda de Capuchinos (2,026€/l) de la capital.

En contraste, la gasolinera del Alcampo de la Ronda del Tamarguillo y la Plenoil de Su Eminencia (1,629€/l) son las que mantienen un precio del gasóleo más bajo.

Por su parte, la gasolina se sitúa en una horquilla de entre los 1,553€/l de la gasolinera Alcampo de Ronda del Tamarguillo y los 1,805€/l de la Repsol de Avenida Montesierra.

Almería

La gasolinera más barata vuelve a ser Alcampo, en la Avenida del Mediterráneo, con el diésel a 1,709€/l y la gasolina a 1,569€/l. Este precio contraste con el de la Repsol de la Avenida Cabo de Gata, que alcanza los 1,979€/l para el gasóleo y 1,809€/l para la gasolina de 95 octanos.

Cádiz

En la Bahía de Cádiz, la gasolinera Galp de la Avenida Perú de Puerto Real mantiene el diésel a 1,779€/l, que alcanza los 1,915€/l en la Repsol de la Avenida de Andalucía. En cuanto a la gasolina, en la Moeve de la Avenida Astilleros marca un precio de 1,679€/l, mientras sube hasta los 1,775€/l en la Repsol de la Avenida de la Ilustración.

Córdoba

La Plenoil de la calle Lapislázuli es la gasolinera de la capital cordobesa con el diésel (1,729€/l) y la gasolina (1,619€/l) más baratos. En contraste, las gasolineras Repsol de Avenida de Cádiz y Avenida Artesanos, son las que tienen el diésel (1,995€/l) y la gasolina (1,805€/l) más caros, respectivamente.

Granada

La gasolinera Alcampo, en la carretera de Jaén, contiene los precios tanto de la gasolina como del diésel (1,595€/l). Mientras, la gasolina se sitúa a 1,795€/l en la Cepsa de la Avenida Sierra Nevada, y el gasóleo, a 1,989€ en la BP de Avenida de Andalucía.

Huelva

En Huelva, Galp en la Avenida de Italia ofrece el gasoil (1,779€/l) y la gasolina (1,669€/l) más económicos. Por su parte, el diésel alcanza los 1,999€/l en la Moeve de la Avenida de Andalucía, y la gasolina, los 1,825€/l en la Repsol de la Avenida Federico Mayo.

Jaén

Plenoil conserva en la carretera de Bailén el gasoil a 1,729€/l y la gasolina a 1,619€/l. Los precios se incrementa hasta los 2,019€/l el diésel en la Shell de la A-44 y 1,799€/l la gasolina en la Moeve de la Carretera de Madrid.

Málaga

Las gasolineras más baratas de Málaga son Petro Prix en la Avenida Ortega y Gasset para el gasoil (1,79€/l) y Plenoil en la calle La Bohème para la gasolina (1,619€/l). Mientras, en la BP cercana al Aeropuerto el diésel sube hasta los 1,989€/l y la gasolina se paga ya a 1,835€/l en la Repsol de la calle Héroes de Sostoa.