Cuidado con las multas: ¿Se pueden recoger setas sin autorización en Andalucía?

La temporada de setas ya está en marcha tras las primeras lluvias del otoño. El turismo micológico se convierte durante esta época del año en una interesante alternativa de ocio, al combinar excursiones en la naturaleza con experiencias gastronómicas en torno a estos hongos. En Andalucía, la Sierra Norte de Sevilla o el Parque Natural de los Alcornocales son algunos de los destinos preferidos para recoger setas, si bien los aficionados a la micología deben tener en cuenta una serie de prohibiciones y recomendaciones en torno a esta práctica.

La Junta de Andalucía establece una serie de normas que regulan la recolección de setas en el medio natural. Además, las delegaciones territoriales de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de algunas provincias han dictado sus propias resoluciones que atañen a su territorio. A continuación, detallamos los principales aspectos que debes considerar antes de salir a buscar setas.

Ni linternas ni bolsas de plástico: normas para recolectar setas en Andalucía

En primer lugar, se deben respetar las cantidades máximas de setas para autoconsumo que pueden recolectarse sin autorización de las delegaciones territoriales en Andalucía. Por ejemplo, en la provincia de Málaga el límite es de tres kilogramos por persona y día, mientras que este tope asciende hasta los cinco kilos en Córdoba, Jaén y Almería.

En cualquier caso, no se permite la recolección de setas inmaduras y deberán respetarse las no comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse por estar en mal estado o pasadas, ya que todas cumplen una función ecológica fundamental para la expansión de la especie. No deben estropearse aquellas setas que no se recolecten

Por otro lado, a fin de permitir que las setas completen su ciclo biológico y garantizar así la sostenibilidad de su aprovechamiento, la recolección deberá realizarse de forma manual, sin dañar el micelio subterráneo ni remover o alterar la capa superficial del suelo. En este sentido, se prohibe el uso de herramientas como rastrillos o azadas. Además, podrá utilizarse navaja para la recolección y, en el caso del gurumelo (Amanita ponderosa), el llamado pincho gurumelo.

Tampoco se pueden usar bolsas de plástico para recoger las setas: deberán transportarse en cestas u otros recipientes que permitan la aireación de los ejemplares y la dispersión de las esporas por el campo. La normativa prohibe también la circulación de vehículos a motor campo a través, perturbar a la fauna silvestre con ruidos o aproximaciones y abandonar residuos en el monte.

Una de las normas más curiosas corresponde al horario de recolección, pues solo podrá realizarse entre la salida y la puesta de sol y queda prohibido el uso de linternas u otras fuentes de luz artificial. Asimismo, se establece el 31 de mayo de 2026 como la fecha de final de temporada.

Permisos y multas por recolectar setas en Andalucía

En cuanto a la normativa de acceso, la Junta recuerda que la recogida de pequeñas cantidades es gratuita en los montes públicos pertenecientes a la Comunidad Autónoma, salvo que se indique lo contrario por razones de seguridad relacionadas con condiciones climáticas adversas, labores de prevención o extinción de incendios, trabajos de mantenimiento y gestión de los mntes o la práctica de actividades cinegéticas.

El incumplimiento de las citadas normas "constituirá una infracción administrativa que dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas", advierte la Junta.

La recogida de setas en los montes públicos pertenecientes a Ayuntamientos, aprovechamientos dentro de Espacios Naturales Protegidos o terrenos particulares se realizará de acuerdo con su normativa específica.

Consejos para recolectar setas

La Junta de Andalucía ofrece en paralelo una serie de consejos a la hora de salir a recoger setas: