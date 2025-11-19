El debate del Estado de la comunidad tendrá lugar el 26 y 27 de noviembre

Un Debate sobre el estado de la Comunidad que se preveía plácido en Andalucía, sin más ambición que suponer un cierre de legislatura y el comienzo oficioso de la campaña electoral que desembocará allá por el mes de mayo o junio en las elecciones autonómicas en Andalucía, ha cambiado de rumbo en los últimos cincuenta días. En éstos, la crisis de los errores en los cribados del cáncer de mama que, pese a que oficialmente se da por cerrada aún dará que hablar, y las detenciones en Almería y las consiguientes expulsiones del partido de los principales cargos de la Diputación almeriense, han turbado las intenciones de la Junta.

"Las detenciones de Almería no tienen nada que ver con la Junta". Carolina España ha pretendido zanjar las cuestiones sobre la crisis que vive el partido en la provincia donde más porcentaje de votos consiguió en las pasadas autonómicas. "Eso tiene más que ver con el partido. No tenemos nada más que añadir", ha asegurado la consejera. La portavoz ha concluido con que "no tenemos ningún miedo a todas las cuestiones que nos quieran plantear, es más, las contestaremos con orgullo".

Aun así, la portavoz del Ejecutivo, Carolina España, ha celebrado su celebración los próximos jueves y viernes como un síntoma de "estabilidad política" de una comunidad que, a su juicio "cumple en tiempo y forma", a pesar de que no existe una fecha concreta para su celebración. La consejera también ha expuesto su visión de que al Gobierno andaluz "nadie le marca la agenda, sólo los andaluces".

Ha expuesto un paralelismo con la aprobación de los Presupuestos de la Junta que "también han sido aprobados cuando toca a diferencia de otros Gobiernos", con la convicción de que "nuestros únicos jefes son los andaluces, nadie más". Quedará después la aprobación de las cuentas para el año que viene, algo que será en un pleno a celebrar en la última sesión del periodo de sesiones.

Después de la discusión sobre las enmiendas parciales que presentarán los distintos grupos parlamentarios, la legislatura quedará casi oficialmente finalizada y se abriría la posibilidad de una convocatoria electoral que todo parece indicar que podría ser el mes de mayo. La fecha llega después de sortear la celebración de la Semana Santa, la Feria de Abril y la Romería del Rocío como fines de semana inhábiles y la pretensión de no volver a constituir el Ejecutivo en pleno mes de julio como ocurriera hace cuatro años.

Sin duda que los grupos políticos harán del tema de los cribados, por extensión del estado de la sanidad andaluza y las derivaciones judiciales y penales que tendrán las detenciones efectuadas por la UCO en Almería de los principales cargos de la Diputación almeriense, los ejes básicos de oposición a una acción de gobierno que se ha torcido en los últimos dos meses.