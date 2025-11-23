La directora gerente del SAS comparece este martes como investigada por los contratos de emergencia en Andalucía

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla acogerá el martes, día 25, la comparecencia de la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y de sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, en su condición procesal de investigados en el marco de las diligencias previas 2476/2024 que se siguen en este órgano judicial por la contratación de emergencia en el SAS después de haber sido derogada la normativa que estuvo vigente durante años para afrontar la pandemia del coronavirus.

El titular del juzgado, José Antonio Gómez, acordó en una providencia de 1 de septiembre que la primera comparecencia sea la de Miguel Ángel Guzmán, a quien seguirá Diego Agustín Vargas y cerrará la actual directora del SAS, Valle García.

Guzmán cesó como director gerente del Servicio Andaluz de Salud el 29 de julio de 2022 después de ser elegido en noviembre de 2019. Guzmán también fue viceconsejero de Salud y Consumo entre julio de 2022 y diciembre de 2023. Vargas gestionó el SAS entre agosto de 2022 y diciembre de 2023. García ejerce actualmente la máxima responsabilidad del SAS desde su nombramiento en diciembre de 2023.

En noviembre de 2024 los tres responsables del SAS en diferentes momentos ya comparecieron ante el mismo órgano judicial, momento en que reclamaron el archivo de la causa, así como una fianza de 15.000 euros a cada parlamentario socialista denunciante, informa Europa Press.

La causa se sigue tras una denuncia de 31 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, a la que se adhirió Podemos Andalucía, y en la que ambos partidos ejercen la acusación popular. Se investiga un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de 242 millones una vez que el Estado hizo decaer las medidas del Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

El juez José Antonio Gómez desestimó la petición que le formularon el PSOE y Podemos para retrasar la comparecencia de García y sus predecesores, así como las testificales de cinco testigos que se celebraron el día 18, por el retraso en la entrega de una documentación por parte del propio SAS.

En una providencia de 10 de noviembre, Gómez ha requerido al SAS la entrega del contenido del expediente de los Fondos Europeos posterior al informe que elaborara quien fue director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, quien compareció como testigo el pasado martes.

En la providencia de 1 de septiembre el juez se reafirmó en su oficio para que la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS remita el expediente completo que fundamentó el informe del proceso de verificación de los gastos con fondos europeos, derivados de los contratos de emergencia, conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación de la segunda fase del antiguo Hospital Militar de Sevilla, fechado el 7 de junio de 2022 por Miranda.

Estas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla son en paralelo a las que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, 911/2024, donde se evalúa el fraccionamiento de contratos por el SAS. En septiembre se acordó una prórroga de seis meses de esta instrucción.