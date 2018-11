Pablo Casado: "Susana Díaz está escondida detrás del burladero del agravio y el victimismo"

El presidente nacional del PP, Pablo Casado (Palencia 1981), tiene caravana propia en la campaña electoral de estos comicios andaluces. Cuando llegue el 2 de diciembre, habrá pasado 25 días en la comunidad.

-Lo de la caravana propia es un tanto raro.

-Para mí esto, es habitual, soy diputado de una provincia pequeña, Ávila, y hacíamos así las campañas, es un modelo por el cual todos los municipios se terminan visitando y algunos de ellos varias veces en un día. Tengo esa concepción de las campañas, y eso hace que tengamos que tener una caravana de Juanma, como candidato; otra yo; otra Teodoro (García Egea), y otra Loles (López).

-¿Qué le pareció la polémica por la foto de las dos familias en un McDonald's de Sevilla?

-Ridícula. Llevábamos diez días haciéndonos fotos con arroces, con salmorejos, con pescaíto frito. Lo peor también es caer en el contra tópico. Fuimos allí porque era un restaurante que tenía un parque de bolas para los niños, no por otra cosa; íbamos a ir a un parque, pero ese día llovía. Lo que muestra es la mediocridad del PSOE de Andalucía, que en vez de criticar a Casado por lo que ha dicho sobre la educación o sobre la sanidad o sobre la corrupción, lo hace sobre esto. Pero no puede responder porque las cifras son tozudas; porque Chaves y Griñán están en el banquillo; porque el fracaso escolar está donde está y no es culpa de los niños ni de los profesores, sino de la Junta; porque la listas de espera son las que son y no es culpa de los pacientes ni de los médicos ni de los enfermeros, sino de la Junta; porque las cifras de paro son las que son y la culpa no son de los desempleados ni de las empresas, sino de la Junta, pues, por todo eso, al final se quedan en si voy o no voy al McDonald's o a la lonja. O si voy o si vengo poco. O si me llevo mejor con Juanma que Susana Díaz con Pedro. Al final hay una campaña ilusionante, la nuestra, con cifras y propuestas, y otra en blanco y negro, resignada y apelando a la falsedad de que meterse con la Junta es meterse con Andalucía.

-Bueno, algunos, como la ex ministra de Agricultura, no estuvieron afortunados.

-Meterse con la Junta es meterse con el Gobierno que ha arruinado a Andalucía, no con Andalucía. El problema de esa expresión fue exponer un problema, poniendo de ejemplo a los niños. Pero el fracaso escolar y el abandono es más alto en Andalucía que en otros sitios. ¿Cierto o no? El debate es que el paro en Andalucía está a ala cabeza de las regiones europeas ¿Cierto o no? El debate es que las listas de esperas son las peores del país. ¿Cierto o no? No hay discusión. Lo que no puede ser es que como Susana Díaz es una incompetente, como presidenta y como consejera que fue de un presidente acusado por los ERE, se envuelva en la bandera andaluza y se meta detrás en el burladero del agravio y del victimismo. Ella sabe perfectamente que no se le está diciendo nada a los andaluces, sino a Susana Díaz, que es la responsable de la ruina en la que el socialismo ha sumido a Andalucía.

-Pero llama la atención el trazo grueso, algunos barrios de Madrid estarán peores que Andalucía, la comunidad es muy diversa, y este tipo de simplificaciones no son precisas.

-Hablamos de medias. Por eso, nosotros también queremos que se evalúe con pruebas de nivel objetivas y públicas, objetivas porque las hace el Estado y públicas porque los padres las ven. ¿Por qué se niega el PSOE a que haya pruebas públicas? Porque no quieren asumir que sus modelos educativos han fracasado. ¿Qué es lo que dice Juanma Moreno? Partiendo de la base de que los niños andaluces son como los de toda España y que los profesores son iguales, lo que haremos es implantar el bilingüismo, la libertad de centros, plantear la educación gratuita de cero a tres años e implantar el bachillerato concertado en los centros que ya tengan secundaria. Y por supuesto, evaluar lo que hace cada director y cada profesor.

-Como presidente del PP, afronta una situación inédita en estas elecciones, con dos partidos, Ciudadanos y Vox, haciéndole competencia.

-El PP va a la cabeza en todas las encuestas

-No en todas.

-En la oposición, somos claramente los primeros. Mi objetivo es ganar a Susana Díaz con nuestro candidato Juanma Moreno. Porque Juanma es mejor candidato porque tiene una experiencia muy positiva de Gobierno como secretario de Estado y como teniente de alcalde de Málaga,, cosa que Susana Díaz no tiene, ni como concejala de Sevilla ni como presidenta ni como consejera de Griñán. En segundo lugar, porque tenemos equipos que han gobernado las ocho capitales andaluzas, 25 de 27 grandes ciudades andaluzas, cinco de las ocho diputaciones provinciales, todas las elecciones generales y europeas últimas. Y, además, han ganado unas elecciones andaluzas aunque no pudimos gobernar.

-¿Habrá acuerdo con Ciudadanos?

-Antes de comenzar la campaña electoral andaluza, presenté una ley en el Congreso de los Diputados para que en España gobierne la lista más votada. Pero el PSOE votó en contra, ya está bien de salir a boxear con una mano pegada a la espalda; por tanto, si tenemos una mayoría alternativa a Susana Díaz, aceptaremos el apoyo de Ciudadanos para gobernar de forma inédita e histórica después de 40 años de gobiernos socialistas.

-¿Y si es al revés? ¿Si Ciudadanos se lo pide?

-No contemplo ninguna otra opción.

-Se preguntó sólo como postura política: ¿Están a favor del cambio sea el caso que sea?

-Es que hipótesis no hago. Ciudadanos tiene un problema, una merma de credibilidad, porque hace cuatro años dijo exactamente lo mismo que ahora. Al final, Marín pactó con Susana Díaz y hasta le dijo en un pleno que ella estaba cumpliendo su acuerdo. La única garantía de cambio somos nosotros. Todos los partidos, Ciudadanos, PA, IU y Podemos, han pactado con el PSOE.

-A lo peor, el problema es del PP.

-No, hemos pacto en Madrid, en Castilla y León, en la Rioja y en Murcia. Hasta pactamos con el PSOE en el País Vasco. No sólo apelo al voto útil, apelo al voto necesario, al voto fuerte, al voto urgente, al voto suficiente Esta muy bien eso de ir a la urna y pensar: me voy a dar una alegría, porque este partido me cae simpático

-Se refiere a Vox.

-No. Mire, al final el juego de restos en la ley d`Hont es muy caprichosa. Al final, hay restos que no materializan un escaño y se pierden, es como tirarlos. Y hay otros votos que acaban dejando que entre otra fuerza que está en las antípodas de lo que tú querías, por ejemplo, Podemos. Y se lleva el escaño. Si estamos todos de acuerdo en la oposición, incluida Teresa Rodríguez, en que hace falta un cambio histórico en Andalucía, que esto no aguanta más, el único que puede hacerlo es el PP; por tanto, optimicemos esfuerzos.

-¿También le pide el voto a los electores de Podemos?

-Le pido el voto a Podemos, a los de Izquierda Unida y a los del PSOE. Por supuesto, a los de Ciudadanos. Y se lo pido porque lo que el PP plantea el PP es transversal, son cinco puntos, los que llevé en mi campaña: unidad de España; bajada de impuestos; defensa de la familia, que son pensiones y ayuda a la reconciliación; seguridad tanto contra el terrorismo como contra la inseguridad ciudadana y la inmigración irregular, y honestidad y regeneración. Creo que son cinco puntos que le vale tanto a la izquierda como a la derecha. Claro que hay votantes del PSOE que antes votaron al PP, en las elecciones generales por ejemplo, y claro que hay votantes del PP que lo hicieron a Podemos. En el PP cabe todo el mundo que quiera cambiar las cosas a bien en Andalucía, y apelo al votante de Ciudadanos a que haga un voto útil, al del PSOE que está avergonzado con lo que hace Pedro Sánchez en Cataluña y al de Podemos, que lo que quiere es regeneración, que haya fondos para una buena política social, que confíe, aunque sea de modo coyuntural, en el PP.

-No nombra a Vox.

-Tengo una máxima, hablo de los partidos que tienen representación política en las instituciones. Como la hemeroteca es implacable, ahí queda que no hablé de Podemos hasta que no obtuvo representación en las elecciones europeas.

-Concibe estas elecciones como una primera vuelta de las generales.

-Lo que he dicho es que las concibo como una primera vuelta de las elecciones municipales, y eso tiene enjundia, porque lo que estamos intentando es que nuestros alcaldes, concejales y candidatos se impliquen. Lo que quiero es que el alcalde de Málaga, por ejemplo, se tome esto como una primera vuelta de las elecciones en Málaga, porque en el fondo lo son, se va a medir qué ocurre en Málaga. O el de Jaén o el de Almería. Y luego lo que digo es que si quieren que Pedro Sánchez salga de la Moncloa, que lo hagan en contra de Susana Díaz, porque si Susana Díaz pierde, Sánchez sale, porque sería insostenible. Aquellos andaluces que han votado al PSOE en Andalucía, pero que están indignados porque Rufián escupa a Borrell o porque se escracheen a jueces y policías en Cataluña y están hartos de que Pedro Sánchez no diga nada o de que Susana Díaz no diga nada, que voten al PP.

-¿Cree que queda mucho para las elecciones generales?

-Ellos van a intentar aguantar.

-Sí, eso lo sé, pero como observador, ¿qué cree?

-Aún sin Presupuesto, intentará gobernar por decreto hasta finales de 2018. Es un Gobierno que comenzó siendo un Gobierno Frankenstein y terminará siendo un Gobierno zombi.

-¿Hasta final de 2019?

-Lo malo de los zombies es que están muertos y no lo saben, espero que los barones socialistas sean capaces de parar este disparate. Alguien le tendrá que decir que hasta aquí ha llegado la alianza con los independentistas y batasunos.

-Juanma Moreno propone un BMI, una bajada masiva de impuestos en Andalucía. Parecido a lo de Madrid. ¿Y cómo equilibramos las cuentas? Sólo con la supresión del impuesto de herencia, se han perdido 200 millones de euros.

-Es un sistema igual que el que tiene Madrid. Bonificación al 99% del impuesto de donaciones y sucesiones; la bajada del IRPF en el tramo autonómico a nivel de Madrid, y la modificación de los autónomos.

-¿Y cómo se cuadra el Presupuesto?

-Con una administración eficaz y honesta, no clientelar, no corrupta y no despilfarradora, como la Junta. ¿Por qué Madrid va a mejor?

-Los gobiernos de Madrid no han sido ejemplos de honestidad.

-En Madrid tiene mejor cifras de paro, mejor recaudación, mejores datos de educación...

"De lecciones de andalucismo, nada, ni ella que es de Triana"

-Pero no será por la honestidad de sus presidentes. Madrid se beneficia de su capitalidad, casi todas las grandes compañías españolas y multinacionales tienen su sede en la comunidad.

-¿Pero cuánto aporta la capitalidad? Andalucía tiene millones de personas, es extensa, litoral y playa, recursos, infraestructuras y un enorme patrimonio cultural. Es que Andalucía es un cañón. Yo siempre recurro al mismo chiste. Si yo fuese un extraterrestre y debiera elegir el país en el que quiero vivir, por recursos naturales, por petróleo, por playas, por pastos, por pesca, elegiría Argentina. Y es una ruina. ¿Por qué? Por el peronismo. Si fuese un extranjero y dijese que voy a vivir en España, elegiría Andalucía. Y soy de Castilla y León. Porque sus gobiernos han sido incapaces e incompetentes. ¿Cómo es posible que Andalucía esté entre las regiones más pobres de Europa? La bajada de impuestos lo que te permite es competir, las empresas están deseando ir a Málaga o a Cádiz, pero tienen que contar con mejoras diferenciales. Con bajos impuestos, con menos burocracia y con seguridad jurídica.

-¿Y cómo se compensa la bajada?

-Siendo más eficientes. Esto no es una cuestión de gastar, sino de gestionar. ¿Cómo dice Susana Díaz que va a abrir 25 hospitales nuevos si no ha abierto a los que se había comprometido? Habla de mejorar la educación y tiene las caracolas sin aire acondicionado.

-Caracolas no hay muchas y tampoco son barracones.

-Hay demasiadas para la dignidad de una tierra. Es que estamos hartos de las mentiras del PSOE en Andalucía. Chaves llegó a prometer vacaciones pagadas para las amas de casa en Andalucía. ¿pero quién le cree? Yo no insulto a Andalucía, es usted quien insulta a la inteligencia. ¡25 hospitales!

-También los andaluces estamos un poco cansados de que los acaricien los oídos.

-Vale, pero para decir estas cosas hay que estar 25 días aquí y no venir uno en un Falcon. O Susana Díaz, que lo quería era ganar las primarias y marcharse. Difícilmente va a salvar a Andalucía quien se quería ir a Madrid. Y yo no puedo hablar de Andalucía, porque soy de Palencia, es por eso, precisamente, por lo que puedo hablar. Así que lecciones de andalucismo, ninguno, ni siquiera ella que es de Triana.